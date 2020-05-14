Галкин показал, как его 6-летние дети развеселили Пугачеву задорными танцами

«Гарик, браво!», «Просто чудо, а не дети», «Веселится и ликует весь народ», «Безумно артистичные», «Веселая у вас самоизоляция», «Энергия так и прет», — отметили подписчики звездной семьи.

Ранее Максим Галкин показывал, как играет с детьми в футбол во дворе замка и как Алла Пугачева командовала праздничным парадом в День Победы.