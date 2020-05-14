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Галкин показал, как его 6-летние дети развеселили Пугачеву задорными танцами

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Максим Галкин и Алла Пугачева с Лизой и Гарри

Фото: Instagram

Примадонна от души посмеялась над импровизированной постановкой детей.

Максим Галкин порадовал миллионы подписчиков новым шедевром от своих детей. 6-летние близнецы Гарри и Лиза устроили для родителей утреннюю постановку в музыкальном зале семейного замка.

«Шел незнамо какой день самоизоляции... Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи. Импровизация детская несрежиссированная», — подписал забавное видео Максим Галкин.

за кадром слышен радостный смех Аллы Пугачевой, которую от души повеселили танцы детей.

«Гарик, браво!», «Просто чудо, а не дети», «Веселится и ликует весь народ», «Безумно артистичные», «Веселая у вас самоизоляция», «Энергия так и прет», — отметили подписчики звездной семьи.

Ранее Максим Галкин показывал, как играет с детьми в футбол во дворе замка и как Алла Пугачева командовала праздничным парадом в День Победы.

Фото и видео: Instagram

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