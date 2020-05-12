Максим Галкин показал, как во время самоизоляции играет с детьми в футбол во дворе своего замка

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми из-за коронавируса проводят все время в своем замке в деревне Грязь. Глава семейства делает редкие «вылазки» из дома на работу. Для развлечения детей, чтобы Гарри и Лиза не скучали, Максим Галкин придумывает разные забавы. И сам участвует во многих из них.

В сториз в Instagram артиста появилось забавное видео, как он во время самоизоляции играет с дочкой и сыном в футбол. За неимением лучшего полем послужил двор замка. В кадре появляются ноги и других взрослых — помощников по дому.