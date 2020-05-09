Пышное платье и кроссовки: Алла Пугачева командует праздничным парадом в своем замке

«Дорогие дети! С праздником Победы вас!» — поздравила наследников Алла Пугачева, надевшая пышное платье с белым поясом и кроссовками, и, маршируя, семья Примадонны направилась в кухню, «отпраздновать».

«Какие молодцы! Трогательно, до слез! Спасибо за память», «Молодец, Алла.. на кухню!», «Умнички! С днем победы!», «Обожаю наблюдать за вашей семьей!!) Лиза, Гарик – Ван лав!) Но Алла Борисовна, это прям 🔥🔥», «С праздником Победы! Гарри и Лиза — умнички!», «ВОт так должно быть в каждой семье. С Днем Победы!», «Какие молодцы! Алла Борисовна всегда подбодрит детей! Молодцы! СПАСИБО!», «Максим, Вы молодец! ПРАВИЛЬНО воспитываете своих детей!», «Супер-мама неотразима, а про детей: слов нет, как хороши», «Алла Борисовна, и вас, и ваших прелестных деток и Максима с праздником, с Днем Победы! Здоровья и долгие лета Вам! Гарри и Лиза — молодцы!», «Прямо, как торжественный парад посмотрела! Спасибо!», «На кухню — это хорошо. С праздником!», «Я б тоже хотела, чтоб мне Алла Борисовна сказала: «Направо на кухню праздновать». Супер», «Алла Борисовна красивая, стройная, и платье на ней шикарное», «С таким командиром не пропадем! С днем Победы!!! Урааааа!», «Браво. Алла Борисовна — прекрасный командир», «Так улыбнуло, как Алла Борисовна им скомандовала: На кухню! Отпраздновать!!!», «Главнокомандующий — вообще огонь», «Ну хоть какой-то парад посмотрели! Спасибо, что не отменили!», «Алла Борисовна, ну это же невозможно без слез смотреть!!!», — пишут фолловеры.