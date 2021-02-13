Максим Галкин объяснил, как экономит на счетах за электричество в роскошном замке
Фото: @maxgalkinru/ Instagram
Юморист стал гостем шоу на Первом канале «Вечерний Ургант», где пообщался с Иваном Ургантом и рассказал ему подробности семейной жизни. Так, на вопрос ведущего о том, во сколько же им обходится оплата коммунальных услуг, Максим ответил следующее: «Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям большая-большая, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет», — заявил Галкин.
Телеведущий рассказал, как он экономит на электричестве, учитывая огромное количество световых приборов в замке и прежде всего многоуровневую люстру, которая украшает холл. По словам артиста, в нее вкручивается 72 лампочки. При этом ведущий шоу «Лучше всех!» покупает лампочки мощностью в 10 ватт, так как при их количестве такого показателя оказывается достаточно.
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К слову, совсем недавно мы рассказывали о том, что невестка Кристины Орбакайте рассказала о борьбе с акне. В своем блоге в Instagram жена Никиты Преснякова опубликовала пост, в котором поведала подписчикам о проблемах с кожей. Алена рассказала, что долгое время страдала от проблем на лице. «Из-за неправильного питания на лице появились высыпания, а после их устранения осталось постакне», — пожаловалась невестка Орбакайте.
Фото и видео: @maxgalkinru/ Instagram
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