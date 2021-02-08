Максакова расплакалась из-за конфликта в семье: «Для мамы младший сын — бастард»

Как рассказывает сама Мария ее младший сын сейчас в Киеве под присмотром няни. Певица старается сделать все, чтобы ребенок получил отличное воспитание и образование, но и о старших детях не забывает. Вот только увидеться с наследниками оперная дива не может из-за препятствий, которые создает ее бывший возлюбленный криминальный авторитет Владимир Тюрин. Звезда печально прокомментировала их отношения: «Он же хотел, чтобы я пела на кухне, а я так не могу. Я хотела выступать, быть на сцене. Однажды он меня даже ударил, сломав два ребра, чтобы я не поехала на очередной концерт. А детей он использует, чтобы давить на меня. Он всегда так делал»

К слову, недавно мы писали, как Мария Максакова заявила, что родственники игнорируют ее, чтобы не возвращать имущество. Звезда вернулась в Россию, чтобы решить ряд юридических вопросов, но никто из родственников не вышел с ней на связь.