Максакова расплакалась из-за конфликта в семье: «Для мамы младший сын — бастард»
Фото: @mariamaksakova / Instagram
В начале февраля Мария Максакова вернулась в Россию, чтобы решить ряд юридических вопросов, но никто из родственников не вышел с ней на связь. Несмотря на все попытки мама певицы отказывается с ней общаться, поскольку, как считает Мария, она не приняла ее отъезд в Киев. В эфире шоу «Пусть говорят» звезда эмоционально рассказала о конфликте в семье и в итоге расплакалась: «Мама ведь даже с внуком не общается. Я отсылаю ей видео с Ванечкой. Недавно мне знакомая рассказала, что мама показывает эти видео Тюрину и хочет меня заблокировать. Видите ли, я слишком давлю на нее этими видео и сообщениями о внуке. Она считает, что вот старшие дети — это родня, а младший — бастард. Хотя я больше всего мечтаю, чтобы у Ванечки была полная счастливая семья».
Фото: @mariamaksakova / Instagram
Как рассказывает сама Мария ее младший сын сейчас в Киеве под присмотром няни. Певица старается сделать все, чтобы ребенок получил отличное воспитание и образование, но и о старших детях не забывает. Вот только увидеться с наследниками оперная дива не может из-за препятствий, которые создает ее бывший возлюбленный криминальный авторитет Владимир Тюрин. Звезда печально прокомментировала их отношения: «Он же хотел, чтобы я пела на кухне, а я так не могу. Я хотела выступать, быть на сцене. Однажды он меня даже ударил, сломав два ребра, чтобы я не поехала на очередной концерт. А детей он использует, чтобы давить на меня. Он всегда так делал»
К слову, недавно мы писали, как Мария Максакова заявила, что родственники игнорируют ее, чтобы не возвращать имущество. Звезда вернулась в Россию, чтобы решить ряд юридических вопросов, но никто из родственников не вышел с ней на связь.
Фото и видео: @mariamaksakova / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!