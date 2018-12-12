«Помощница бывшего украла у меня дочь»: Мария Максакова откровенно рассказала об экс-супруге и старших «отказных» детях

Для того, чтобы «беглянка» Мария Максакова могла раскрыть Лере Кудрявцевой свои сокровенные тайны, телеведущей пришлось отправиться в Мюнхен и отснять не один, а сразу два выпуска шоу «Секрет на миллион». Также на портале «Телепрограммы» было опубликовано интервью Марии Лере, в котором вдова экс-депутата Дениса Вороненкова рассказала о своих якобы брошенных детях, отношениях с бывшим гражданским супругом и ссоре с матерью.
«Я относительно спокойна за старших сына и дочь. Тюрин — хороший отец. За ними присматривает еще и помощница по хозяйству Зоя. Она так хотела Люсю (дочь Марии от Владимира Тюрина, — прим. ред.) к себе привязать, что спала с ней в одной постели. И ей это удалось. Годы пройдут, прежде чем дочь поймет, что Зоя все это время ею просто манипулировала. Такое сложно простить, невозможно. Она украла у меня дочь», — заявила Мария.
За год до гибели Дениса Вороненкова пара переехала на Украину, и это сильно повлияло на отношения Марии с матерью — известной актрисой Людмилой Максаковой. Она пересмотрела свои взгляды на союз Марии и Дениса, а потом и вовсе вычеркнула дочь из своей жизни. «По ней сейчас трудно скучать, — горько добавила Максакова-младшая в беседе с Лерой Кудрявцевой. — По той маме, которую я когда-то знала — да, я скучаю».
Текст: Мария Мельникова
Фото: Facebook
Видео: Youtube.com / Maria Maksakova, Instagram