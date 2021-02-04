Мария Максакова заявила, что ее родственники игнорируют ее, чтобы не возвращать имущество

Мария Максакова обвинила своих родственников в том, что никто в России не захотел с ней увидеться, чтобы разобраться с имущественными вопросами. Об этом она рассказала на шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

В частности, Максакова обвинила мать в том, что она объединилась против нее с бывшим супругом Владимиром Тюриным, не дает ей видеться с ребенком. При этом Мария хотела поговорить с матерью на шоу, но вместо актрисы высказался ее адвокат:

«Она заявила мне: «Пусть говорят другие». Если Мария действительно хочет помириться с матерью, это нужно делать иначе. Не приходить внезапно и с камерами», — заявил юрист.

Певица заявила, что приходила на представление матери, так же, как и пыталась связаться с другими родственниками, но говорить с ней никто не стал:

«Представьте себе ситуацию: есть богатая женщина и она, например, впадает в кому. Идут годы, родственники начинают делить недвижимость деньги. Решают, что большая часть этих средств должна достаться старшим детям, хотя есть еще и младший. Они успели сто раз поссориться и помириться. И тут вдруг раздается звонок врача, который говорит: «Мария очнулась». Вот у меня сейчас такое же ощущение. Они словно по норам разбежались, когда я приехала. Все успели поделить и разбежались. Я не могу попасть ни в один свой объект», — говорит Мария.