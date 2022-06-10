Мадонна и Донателла Версаче среди гостей: Бритни Спирс в третий раз тайно вышла замуж

Праздник попытался омрачить первый муж Бритни Спирс Джейсон Александр, брак с которым длился всего 55 часов. Он ворвался в место проведения праздника, принялся крушить все вокруг с криками: «Она моя первая жена. Я ее первый муж. Она моя жена навсегда!». Все происходящее хулиган снимал на видео.

Бывшего Бритни скрутила полиция, вскоре ему должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

В социальных сетях жениха и невесты, а также их гостей пока нет фото с торжества. Но папарацци круглые сутки караулят звезд возле имения Спирс.

Напомним, Бритни и Сэм состоят в отношениях четыре года. О помолвке они сообщили осенью 2021 года. Тогда певица похвасталась кольцом с внушительным бриллиантом.

Несколько недель назад в прессе появилась информация, что Асгари и Спирс должны подписать брачный контракт. Но дело затянулось, так как жених требовал 5 млн долларов в случае развода, Бритни сопротивлялась этому желанию.

Незадолго до свадьбы влюбленные сообщили, что ждут ребенка, но уже через несколько дней Бритни Спирс рассказала, что у нее случился выкидыш.

Брак стал для Бритни Спирс третьим. Несколько лет она была замужем за танцором Кевином Федерлайном, от которого родила двоих сыновей. После развода экс-муж забрал мальчиков у матери.