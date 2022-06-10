Мадонна и Донателла Версаче среди гостей: Бритни Спирс в третий раз тайно вышла замуж
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Фото: Getty Images
Вечером 9 июня в Калифорнии состоялась тайная свадьба 40-летней Бритни Спирс и 28-летнего Сэма Асгари. Об этом сообщили западные таблоиды. Влюбленные отправились под венец вскоре после того, как с певицы сняли опеку отца-тирана. Пока Бритни была юридически несамостоятельной, она не могла принимать решения, даже касающиеся личной жизни.
Шатер для церемонии установили во дворе особняка Бритни Спирс. Сообщалось, что поп-принцесса скажет «да» избраннику в присутствии 50 гостей. Неизвестно, будут ли среди них члены семьи Бритни, державшие ее под присмотром много лет.
Издание E! Online сообщило, что на свадьбу прибыли Мадонна, Донателла Версаче (она создала платье для невесты), Пэрис Хилтон с мужем Картером Рэумом, Дрю Бэрримор, Мария Меноус и другие знаменитости.
Фото: face to face/ Global Look press
Праздник попытался омрачить первый муж Бритни Спирс Джейсон Александр, брак с которым длился всего 55 часов. Он ворвался в место проведения праздника, принялся крушить все вокруг с криками: «Она моя первая жена. Я ее первый муж. Она моя жена навсегда!». Все происходящее хулиган снимал на видео.
Бывшего Бритни скрутила полиция, вскоре ему должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
В социальных сетях жениха и невесты, а также их гостей пока нет фото с торжества. Но папарацци круглые сутки караулят звезд возле имения Спирс.
Напомним, Бритни и Сэм состоят в отношениях четыре года. О помолвке они сообщили осенью 2021 года. Тогда певица похвасталась кольцом с внушительным бриллиантом.
Несколько недель назад в прессе появилась информация, что Асгари и Спирс должны подписать брачный контракт. Но дело затянулось, так как жених требовал 5 млн долларов в случае развода, Бритни сопротивлялась этому желанию.
Незадолго до свадьбы влюбленные сообщили, что ждут ребенка, но уже через несколько дней Бритни Спирс рассказала, что у нее случился выкидыш.
Брак стал для Бритни Спирс третьим. Несколько лет она была замужем за танцором Кевином Федерлайном, от которого родила двоих сыновей. После развода экс-муж забрал мальчиков у матери.
Фото: Global Look press, East News, соцсети, Getty Images