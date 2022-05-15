Новое испытание: Бритни Спирс сообщила о страшной трагедии

Бритни Спирс и Сэм Асгари поделились в своих микроблогах одинаковым постом, в котором с горечью сообщили о тяжелой потере. Оказалось, что певица потеряла ребенка, которого очень ждала и хотела. Раздавленные горем влюбленные обратились к поклонникам: «С глубоким сожалением мы должны объявить, что потеряли нашего ребенка на ранних сроках. Это очень тяжелое время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать с объявлением о беременности, но мы были слишком взволнованы. Наша любовь друг к другу — это наша сила. Мы и дальше будем пытаться сделать нашу прекрасную семью еще больше. Благодарны вам за поддержку, но убедительно просим о конфиденциальности в этот трудный для нас момент».

Исполнительница много раз говорила о том, что мечтает подарить наследников Сэму. Сейчас Бритни воспитывает взрослых сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна. Несмотря на то, что 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс живут с отцом, она также принимает активное участие в их жизни.