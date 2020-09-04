Мадалина Генея похвасталась шикарной фигурой в роскошном платье на премьере фильма «Любовники»

Напомним, на итальянском острове Лидо на днях официально открылся 77-й по счету Венецианский кинофестиваль. Вместе с коллегами актриса Кейт Бланшетт оценит почти два десятка фильмов, в числе которых есть и картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Одним из самых ожидаемых фильмов фестиваля стала лента «Фрагменты женщины» Корнеля Мундруцо о матери, жизнь которой ломается после неудачных домашних родов. В проекте снялись Шайа Лабаф, Сара Снук и Эллен Берстин.