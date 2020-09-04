Мадалина Генея похвасталась шикарной фигурой в роскошном платье на премьере фильма «Любовники»
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Самой яркой девушкой на премьерном показе картины стала 32-летняя модель Мадалина Генея. Девушка продемонстрировала себя во всей красе в блестящем платье с глубоким декольте и выскоим разрезом. Завершали образ босоножки на сверкающих шпильках, массивное колье и крупные серьги. Похоже, Мадалине удалось составить достойную конкуренцию Джорджине Родригес, блиставшей в эффектном платье на другой кинопремьере в Венеции.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Сыгравшая в «Любовниках» однй из главных родей Стэйси Мартин появилась перед публикой в более скромном платье, подчеркнувшем ее хрупкую фигуру.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Возглавляющая в этом году жюри Венецианского кинофестиваля позировала фотографам в черном брючном костюме и блестящем топе Alexander McQueen.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Людивин Санье, вошедшая в состав жюри кинофорума, отдала предпочтение женственному романтичному образу, выбрав для премьеры длинное платье нежно-розового оттенка.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Напомним, на итальянском острове Лидо на днях официально открылся 77-й по счету Венецианский кинофестиваль. Вместе с коллегами актриса Кейт Бланшетт оценит почти два десятка фильмов, в числе которых есть и картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Одним из самых ожидаемых фильмов фестиваля стала лента «Фрагменты женщины» Корнеля Мундруцо о матери, жизнь которой ломается после неудачных домашних родов. В проекте снялись Шайа Лабаф, Сара Снук и Эллен Берстин.
Фото: Институт «Стрелка» / Марк Серый
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