Ким Кардашьян с открытым ртом и еще 7 фотографий звезд, ставшие интернет-мемами

Для начала рассмотрим еще раз снимок нашей любимой Кардашьян-пока еще Уэст. В Сеть его выложил Крис Эпплтон, постоянный стилист звезды, который решил попозировать рядом со спящей звездой, будто она достопримечательность. Пользователи уже сообщили ему, что Ким его убьет, а заодно попрактиковались в том, как остроумнее подписать снимок. Лидерами по количеству лайков стали: «Я устал, хочу любви», «Самый занятый человек в мире перетрудился», «Единственное фото Кардашьян без обработки», «Скоро на тебя потечет ее слюна». Сама же Ким оставила свой вариант: «Я тебя ненавижу! Ты меня утомил!». Но русские люди были бы изобретательнее!