Николас Кейдж передумал жениться на молодой возлюбленной всего через 4 дня после подачи заявления на регистрацию брака

Николас Кейдж обратился в суд с просьбой аннулировать заявление на регистрацию брака с визажистом Эрикой Койке. Это, как пишет издание TMZ, произошло 27 марта, в то время как актер и его новая избранница подали документы в субботу 23-го.
При этом сама регистрация Николаса и Эрики уже облетела все мировые СМИ. Дело в том, что, по свидетельству массы очевидцев, Кейдж пришел на торжественное мероприятие сильно подшофе и устроил скандал, обвиняя свою невесту в том, что она хочет забрать все его деньги.
Любопытно, что девушка познакомилась с актером, как говорится, не вчера: пара вместе чуть больше года. Папарацци засекли влюбленных в Пуэрто-Рико, где Кейдж снимался в фильме «Приманка». Затем их видели вместе на свидании в Лос-Анджелесе.
В 1995 году актер впервые официально заключил брак с актрисой Патрисией Аркетт, с которой он прожил вместе шесть лет. Во второй раз под венец актер пошел с дочерью Элвиса Пресли Лизой Марией. Спустя 109 дней они также развелись. Дольше всего продлился третий брак актера с официанткой Элис Ким. Они прожили вместе почти 11 лет и стали родителями — Элис родила сына Кал-Эла. Также у Николаса есть старший сын Уэстон от отношений с актрисой Кристиной Фалтон.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Jayne Russell/Geisler-Fotopress, Ma Ning, bb3, Patti Ouderkirk, Nancy Kaszerman, Starpix / Global Look Press