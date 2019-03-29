Николас Кейдж передумал жениться на молодой возлюбленной всего через 4 дня после подачи заявления на регистрацию брака

Любопытно, что девушка познакомилась с актером, как говорится, не вчера: пара вместе чуть больше года. Папарацци засекли влюбленных в Пуэрто-Рико, где Кейдж снимался в фильме «Приманка». Затем их видели вместе на свидании в Лос-Анджелесе.

В 1995 году актер впервые официально заключил брак с актрисой Патрисией Аркетт, с которой он прожил вместе шесть лет. Во второй раз под венец актер пошел с дочерью Элвиса Пресли Лизой Марией. Спустя 109 дней они также развелись. Дольше всего продлился третий брак актера с официанткой Элис Ким. Они прожили вместе почти 11 лет и стали родителями — Элис родила сына Кал-Эла. Также у Николаса есть старший сын Уэстон от отношений с актрисой Кристиной Фалтон.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Jayne Russell/Geisler-Fotopress, Ma Ning, bb3, Patti Ouderkirk, Nancy Kaszerman, Starpix / Global Look Press