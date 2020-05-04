«Любуюсь, какими вы стали»: Анна Михалкова поздравила взрослых сыновей и показала фото из семейных архивов
Фото: Instagram Анны Михалковой
В начале мая оба сына актрисы Анны Михалковой празднуют дни рождения.
«Дорогие мои парни! Обычно я вас поздравляю с днем рождения отдельно. Вы такие разные, у каждого из вас столько происходит за год, что мне очень хотелось любоваться вашими достижениями, вашим взрослением, вашими разочарованиями, вашими влюбленностями находя для каждого отдельные слова) Но так получилось что события именно этого года, показали как важно что вы есть друг у друга!!!! Важно что с вами рядом есть люди, которые готовы с вами быть до конца, и как важно что у вас есть такая семья. Я очень рада что вы оба хорошо воспитаны, что у вас есть прекрасные друзья, и я горжусь тем, что вы умеет брать ответственность не только за себя, но и за тех кто рядом с вами. Если и говорить за что я благодарна карантину — так это за то что он опять дал мне возможность увидеть вас такими какими вы были, вспомнить в малейших подробностях и деталях и любоваться тем какими вы стали. Я благодарна карантину за наши долгие беседы, за просмотры фильмов, когда вы как в детстве не можете договориться какой фильм мы будем смотреть, за игру в плейстейшен "по очереди", за ужины когда один не ест одно, другой другое))) и за мое возмущение когда через пол часа после еды вы опять хотите есть !! Семья — это важно, огромная роскошь иметь место куда тебе хочется возвращаться, я точно знаю, что когда наступит момент и вы будете жить своими семьями, вы сможете сказать: в моей семье было так! Son#1 — 20, Son#2 — 19», — написала звездная мама под архивной фотографией в своем Instagram, дополнив фото хештегом «яумеювоспитыватьмонстров».
«Обалдеееееть какие красавцы вымахали», «Такие взрослые уже», «Один краше другого!!! Я просто в восторге от них», «Брэд Питт и Джеймс Макэвой», «Умопомрачительные красавцы», «Смотрю на них, а вижу внешнее сходство с Никитой Сергеевичем! Порода», «Как приятно Вас читать и смотреть, замечательная семья», «Умница мама, воспитала замечательных ребят! Интеллигентных, достойных и самодостаточных ! Больше бы таких в нашем обществе», «Достойные парни достойнейших родителей», «Видно что очень хорошие», «Такие разные, такие прекрасные», — обсуждают поклонники.
Андрей, старший сын актрисы Анны Михалковой и ее супруга Альберта Бакова, отмечает день своего рождения отмечает 4 мая.
Сергей, младший сын пары, будет принимать поздравления 5 мая.
У Анны и Альберта есть также дочь Лидия, 9 сентября ей исполнится 7 лет.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Фото и видео: Instagram
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