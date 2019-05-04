logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Рядом с тобой хочется быть лучше»: Анна Михалкова нежно поздравила сына с днем рождения

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анна Михалкова

Фото: Instagram Анны Михалковой
Старшему сыну Анны Михалковой исполнилось 19 лет.

В семье Анны Михалковой 4 мая — праздничный день. Свой день рождения отмечает старший сын актрисы Андрей. В честь праздника Анна нежно поздравила именинника в социальной сети: «Son#1 19 лет. Мой дорогой , мой бесконечно дорогой Андрюша!!! Я расцениваю появление тебя — как огромный аванс. На самом деле у тебя есть удивительный человеческий талант : рядом с тобой хочется быть лучше. Не казаться, а именно быть лучше. Ты меня воспитал больше чем я смогла воспитать тебя))) Удивительное чувство, что ты каким-то образом оказался фундаментом той жизни которую мы проживаем, хотя, казалось бы, все должно быть наоборот))».

«Мне очень хотелось бы чтобы ты научился видеть свои победы и чувствовать себя счастливым. Таким же счастливым, как чувствую себя я, с момента появления тебя в этом прекрасном мире)», — написала Анна Михалкова.

Отметим, что май — поистине праздничный месяц для старшей дочери Никиты Михалкова. 5 мая родился ее младший сын Сергей, 14 мая — сама Анна Михалкова, а 26 мая — ее супруг, бизнесмен Альберт Баков.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
10-летняя дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос
«Что это за девочка»: поклонники не узнают постройневшую и похорошевшую Анфису Чехову
Дерзкие шорты и высокие ботфорты: 70-летняя Пугачева в эффектном наряде посетила концерт «Наша Алла»