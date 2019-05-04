«Рядом с тобой хочется быть лучше»: Анна Михалкова нежно поздравила сына с днем рождения

В семье Анны Михалковой 4 мая — праздничный день. Свой день рождения отмечает старший сын актрисы Андрей. В честь праздника Анна нежно поздравила именинника в социальной сети: «Son#1 19 лет. Мой дорогой , мой бесконечно дорогой Андрюша!!! Я расцениваю появление тебя — как огромный аванс. На самом деле у тебя есть удивительный человеческий талант : рядом с тобой хочется быть лучше. Не казаться, а именно быть лучше. Ты меня воспитал больше чем я смогла воспитать тебя))) Удивительное чувство, что ты каким-то образом оказался фундаментом той жизни которую мы проживаем, хотя, казалось бы, все должно быть наоборот))».
«Мне очень хотелось бы чтобы ты научился видеть свои победы и чувствовать себя счастливым. Таким же счастливым, как чувствую себя я, с момента появления тебя в этом прекрасном мире)», — написала Анна Михалкова.
Отметим, что май — поистине праздничный месяц для старшей дочери Никиты Михалкова. 5 мая родился ее младший сын Сергей, 14 мая — сама Анна Михалкова, а 26 мая — ее супруг, бизнесмен Альберт Баков.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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