«Рядом с тобой хочется быть лучше»: Анна Михалкова нежно поздравила сына с днем рождения

«Мне очень хотелось бы чтобы ты научился видеть свои победы и чувствовать себя счастливым. Таким же счастливым, как чувствую себя я, с момента появления тебя в этом прекрасном мире)», — написала Анна Михалкова.

Отметим, что май — поистине праздничный месяц для старшей дочери Никиты Михалкова. 5 мая родился ее младший сын Сергей, 14 мая — сама Анна Михалкова, а 26 мая — ее супруг, бизнесмен Альберт Баков.