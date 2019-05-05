«Человек-загадка»: младшему сыну Анны Михалковой исполнилось 18 лет

4 мая свой день рождения отмечал Андрей, старший сын Анны Михалковой и Альберта Бакова, а 5 мая поздравления принимает младший сын пары, Сергей Баков. По традиции, актриса опубликовала в Instagram трогательное поздравление: «18 лет) Сережа, моя душа. Человек-загадка! Я потратила все 18 лет твоей жизни, чтобы хоть как то понять и систематизировать, все что я знаю о тебе, но все мои наработки совершенно не применимы!!! Ты всегда поступаешь вне человеческой логики! Вчера ты выдавал одну систему координат, сегодня все пароли и явки изменились )) ты моя ускользающая ладошка! Ты воплощение всего того о чем мы можем только мечтать и не можем себе позволить в силу воспитания, самоконтроля, страха быть понятыми неправильно!!!».