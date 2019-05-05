«Человек-загадка»: младшему сыну Анны Михалковой исполнилось 18 лет

4 мая свой день рождения отмечал Андрей, старший сын Анны Михалковой и Альберта Бакова, а 5 мая поздравления принимает младший сын пары, Сергей Баков. По традиции, актриса опубликовала в Instagram трогательное поздравление: «18 лет) Сережа, моя душа. Человек-загадка! Я потратила все 18 лет твоей жизни, чтобы хоть как то понять и систематизировать, все что я знаю о тебе, но все мои наработки совершенно не применимы!!! Ты всегда поступаешь вне человеческой логики! Вчера ты выдавал одну систему координат, сегодня все пароли и явки изменились )) ты моя ускользающая ладошка! Ты воплощение всего того о чем мы можем только мечтать и не можем себе позволить в силу воспитания, самоконтроля, страха быть понятыми неправильно!!!».
«В этом году я любовалась тобой, потому что ты сумел найти очень стройную гармонию в своей таинственной для нас жизни. Я наслаждаюсь твоим любопытством, романтичностью, продуманностью, хитростью, твоим чувством юмора и твоей отзывчивостью!! Единственное что я могу тебе пожелать- это чтобы я была так же необходима тебе, как ты был необходим мне все эти 18 лет!!» — написала Анна.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Александра Воротнева/Starface, Stephen Lock, Andrew Parsons, Mark Thomas, Ray Tang, Pool/Globallookpress, picture alliance/dpa, East News, Getty Images
Видео: YouTube
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