Любовь Успенская показала неудачное фото певицы Жасмин и фигуристки Татьяны Навки

На своих страницах в соцсетях наверное все мы стараемся выглядеть как можно лучше. Кто-то выбирает правильные ракурсы для фото, кто-то обрабатывает снимки в специальных программах, которые делают цвет лица ровнее, а ноги — длиннее. Кто-то «грешит» и тем, и тем одновременно.
Некоторое время назад в Сети обсуждали фото Веры Брежневой, которое Ани Лорак и Сергей Лазарев опубликовали без обработки. Истинное лицо Виктории Бони, которое показала ее подруга, тоже вызвало немало разговоров. Снимок, который появился сегодня в блоге Любови Успенской, также имеет все шансы на успех.
«Все такие блестящие... Наверное новая группа "Блестящие"..», «Все в блискучках)))) ох, уж эта мода) где же стиль ?)», «Больше блЁску!», «Жасмин из колхоза, Навка как с цирковой арены только что...только Любушка хороша как всегда», «Люба здесь самая самая. .....», «Люба одна красавица», — обсуждают поклонники артистки.
Больше всего досталось певице Жасмин. «Это Жасмин???????», «Жасмин не узнала, тетка теткой», «Как бабуля стала», «Чего ее так раздуло?», «Вот это -Жасминище!!!», «Может жасмин в положении???», «Жасмин удивила, колхоз красная заря», «Как с хутора Диканьки», «Как колхозница, как так можно было одеться», «На себя не похожа, не ее стиль одежды», — обсуждают подписчики неудачное фото.
Сама Любовь Успенская относится к соцсетям легко. Она публикует как «парадные» снимки, так и бытовые, на которых нежничает с собачками, ест мороженое, наносит маску или занимается йогой.
А вы знаете свои правильные ракурсы, или выступаете за естественные снимки в соцсетях?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram