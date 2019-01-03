Любовь Успенская показала неудачное фото певицы Жасмин и фигуристки Татьяны Навки

На своих страницах в соцсетях наверное все мы стараемся выглядеть как можно лучше. Кто-то выбирает правильные ракурсы для фото, кто-то обрабатывает снимки в специальных программах, которые делают цвет лица ровнее, а ноги — длиннее. Кто-то «грешит» и тем, и тем одновременно.

Некоторое время назад в Сети обсуждали фото Веры Брежневой, которое Ани Лорак и Сергей Лазарев опубликовали без обработки. Истинное лицо Виктории Бони, которое показала ее подруга, тоже вызвало немало разговоров. Снимок, который появился сегодня в блоге Любови Успенской, также имеет все шансы на успех.