«Это подстава!»: подруга Бони показала, как Виктория выглядит на самом деле

Виктория Боня часто радует фолловеров свежими снимками, и многие удивляются, как модели и телеведущей удается сохранять идеальную свежесть кожи и прекрасную форму. Но недавно выяснилось, что в реальности Виктория выглядит не совсем так, как в ее Instagram.
Подруга Бони Елена опубликовала в своем микроблоге фото, сделанное во время обеда. Видно, что этот снимок не подвергался никаким изменениям — зато в блоге Виктории кадры с этой же встречи явно отредактированы.
«Спалили Боню», «Подруга» подставила», «Вика совсем не та», «В чужих инстаграмах вообще другая Боня», — написали интернет-пользователи. Сама Боня предпочла никак не реагировать на ситуацию.
Фото: Instagram