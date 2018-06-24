«Это подстава!»: подруга Бони показала, как Виктория выглядит на самом деле

Виктория Боня часто радует фолловеров свежими снимками, и многие удивляются, как модели и телеведущей удается сохранять идеальную свежесть кожи и прекрасную форму. Но недавно выяснилось, что в реальности Виктория выглядит не совсем так, как в ее Instagram.