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«Любите себя — и вас будут любить окружающие»: стройная Любовь Успенская в купальнике дала напутствие женщинам

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Любовь Успенская

Фото: Instagram Любови Успенской
Певица наслаждается отдыхом.

В этом году Любови Успенской исполнилось 65 лет, но, глядя на эту красотку в купальнике, в эти цифры сложно поверить. В комментариях к Instagram-публикациям певицы часто звучат пожелания выглядеть так же в таком же возрасте, быть похожей на нее. Но Любовь Залмановна уверена, что индивидуальность и уникальность — едва ли не самое главное в счастливой жизни. «Девочки, никогда не забывайте, что каждая из вас - индивидуальна и уникальна. Любите себя и тогда вас будут любить окружающие. Не теряйте веры в себя, в свою красоту!» — подписала новую публикацию в блоге артистка и сопроводила цитатой из своей песни «Очень красивая женщина».

«Многие могут позавидовать выглядеть так!», «Красотка», «Милые, дорогие и желанные, не сомневайтесь в себе», «Вы действительно очень красивая женщина, Вами и Вашими композициями можно наслаждаться снова и снова, Вы история и Ваш вклад в творчество и Умы современных женщин бесценно», «Вот это форма!!! Так держать!!!», «В таком возрасте иметь такую фигуру!!!», «До чего же хороша👏👏👏и фигура и душа😘😘😘», «Так прекрасно выглядеть на зависть всем здесь немногим "доброжелателям ", это большой труд и контроль над собой!!!», «Очень красивая женщина, которая поёт», — восхищаются фолловеры.

А вы согласны с Любовью Успенской?

Больше о Любови Успенской вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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