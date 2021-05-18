Любовь, рождение сына, автомобиль: как парализованный актер Волоцкий зарабатывает на новую жизнь

Летом 2015 года в жизни актера из сериалов «Оттепель» и «Интерны» случилась беда. Евгению Волоцкому было 33 года, когда он неудачно нырнул в море во время гастролей театра в Израиле и сломал два позвонка. Лечение не избавило его от инвалидной коляски, однако мужчина не опустил руки и продолжил жить полноценной жизнью.

«Единственным человеком, кто от меня отвернулся после несчастья, стал я сам. Не мог себя видеть», — с горечью вспоминал артист.

Помогать родителям выхаживать тяжелобольного сына взялась было его невеста, Анастасия Григорьева, однако позже артист сообщил, что расстается с ней. Причина была благородной — мужчина не желал обременять свою избранницу.

«Если ты действительно любишь женщину, ее не нужно погружать в такие обстоятельства. Нормальному человеку для отношений необходим такой же нормальный человек, перспектива развития, дети, в конце концов», — цитирует «СтарХит».

Справившись с тяжелыми мыслями, Евгений Волоцкий стал записывать аудиокниги и публиковать их в Сети. После того он получил предложение от «Мосфильма» озвучивать героев требующих переводы фильмов. Еще позже Сергей Лазарев пригласил актера сняться в клипе. В родном театре прикованный к инвалидной коляске Волоцкий получил роль судьи, снялся в фильмах «Шифр», «Господа полицейские», «Со дна вершины». От дома до работы артист передвигается на специальном автомобиле.

Сейчас у Евгения есть ребенок. Имя мамы малыша он не называет, но говорят, что ее имя — не Анастасия. Некоторое время мужчина показывал фотографии с сыном Артемом в блоге, но позже закрыл его. Скорее всего, чтобы не спугнуть счастье, которое любит тишину.