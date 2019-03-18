Парализованный актер из сериала «Оттепель» Евгений Волоцкий стал отцом

Летом 2015 года в жизни 33-летнего актера МТЮЗа случилась трагедия: в результате несчастного случая на гастролях в Израиле он сломал позвоночник. Спустя почти четыре года СМИ сообщили радостную весть: молодой мужчина стал отцом.

Евгений опубликовал ряд снимков с сыном в своем Instagram. Когда редакторы журнала «СтарХит» связались с ним для подтверждения своих догадок, мужчина обрадовал их: все — правда.

Широкой публике Евгений Волоцкий известен ролями в сериалах «Оттепель» и «Интерны», а также ряде других фильмов. Сейчас он активно участвует в постановках театра, занимается озвучкой фильмов и записью аудиокниг, путешествует.

Passion.ru поздравляет молодого отца!

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram