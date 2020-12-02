«Люблю»: Валентин Юдашкин признался жене в чувствах в ее день рождения

«И мы присоединяемся и к поздравлению, и к "люблю"!», — написала в комментарии Марина Газманова. «Счастья и здоровья», «Поздравляем», «С днем рождения! Здоровья, счастья, любви, семейного благополучия! Будьте счастливы! Марина — красотка!», — поздравили поклонники Юдашкиных.

Единственная дочь знаменитых супругов Галина также поздравила свою любимую именинницу. «Моя любимая, моя молодая, моя самая красивая, лучшая мама и бабушка на свете, с днем рождения тебя! Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем нашей встречи! Твоя семья!», — написала Галина в Instagram.