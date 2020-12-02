«Люблю»: Валентин Юдашкин признался жене в чувствах в ее день рождения
Фото: www.instagram.com/vyudashkin/
Марине Юдашкиной исполнилось 62 года. В праздничный день она показала фото из семейного альбома. «Как я люблю просыпаться в свой день рождения по утрам, сладко потягиваясь в кровати, затем спускаюсь в столовую, а там Валечка улыбаясь говорит: "С днем рождения, Машенька!"», — рассказала супруга кутюрье в блоге.
Валентин Юдашкин в этот день публично признался супруге в чувствах. «Дорогая, с днем рождения! Люблю!», — написал модельер рядом с фото с женой.
«И мы присоединяемся и к поздравлению, и к "люблю"!», — написала в комментарии Марина Газманова. «Счастья и здоровья», «Поздравляем», «С днем рождения! Здоровья, счастья, любви, семейного благополучия! Будьте счастливы! Марина — красотка!», — поздравили поклонники Юдашкиных.
Единственная дочь знаменитых супругов Галина также поздравила свою любимую именинницу. «Моя любимая, моя молодая, моя самая красивая, лучшая мама и бабушка на свете, с днем рождения тебя! Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем нашей встречи! Твоя семья!», — написала Галина в Instagram.
Валентин и Марина Юдашкины женаты больше 30 лет. Марина всегда была музой, другом, советчиком и главным критиком знаменитого супруга, с которым рука об руку пришла к успеху.
Фото и видео: Instagram Валентина, Марины и Галины Юдашкиных
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