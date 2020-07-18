Марина Юдашкина покорила поклонников образом в стиле 20-х

Поклонники отметили, что Марина выглядит блестяще во всех смыслах этого слова.

«Первый раз в мини и с короткой блондинистой прической вижу вас) Супер!», «Я комплексную уже носить такую длину, а на других мне нравится! Шикарный образ!!!👏🌹», «Вы просто красавица! Обожаю 20-е😍😍💖💖💖», - оставляют комментарии подписчики.

Марина Юдашкина - жена известного модельера Валентина Юдашкина. Она всегда была рядом с супругой и помогла ему создать свой модный дом, которым сегодня и руководит. В 1990-м родилась единственная дочь пары – Галина, которая сейчас замужем за бизнесменом Петром Максаковым. Они подарили Марине и Валентину внуков Анатолия и Аркадия. В 2016 году супругу Марины диагностировали рак пищевода. Жена модельера поддерживает мужа в борьбе с болезнью.