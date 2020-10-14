Пугачева, жена и дочь трогательно поздравили Валентина Юдашкина с днем рождения
Фото: Alexei Pantsikov/ Global Look press
Одной из первых в своем микроблоге опубликовала поздравления давняя подруга Валентина Алла Пугачева: «Мой чудесный, замечательный дружище. С днем рождения! Люблю тебя, ценю твой талант творить и дружить. Душой с тобой в этот день», - написала Алла Борисовна.
Семьи модельера и Примадонны дружат между собой уже много лет. Раньше они часто появлялись вместе на светских мероприятиях, а сейчас в компании друг друга проводят досуг.
Любящего мужа поспешила поздравить и Марина Юдашкина. На своей страничке в Instagram счастливая супруга опубликовала нежное поздравление с признанием в любви, которое дополнила семейной фотографией. «Валечка! С днем рождения, дорогой! В этот день принято говорить приятные слова, желать счастья, здоровья и успехов, всего этого я желаю тебе всегда! Но я хочу, чтобы ты знал, что я очень тебя люблю! Никогда ни в чем не сомневайся, мы, твоя семья всегда рядом!», - написала Марина.
К поздравлениям матери присоединилась и дочь известного дизайнера Галина. В сториз в Instagram она опубликовала эксклюзивные семейные снимки и видео, на которых отметила любимых родителей. А также, девушка выложила в своем микроблоге трогательное поздравление: «С днем рождения мой любимый @vyudashkin!!!! Лучший папа на свете, главное, что хочу пожелать это здоровья!!! Все остальное будет всегда!!! Очень тебя любим и скучаем!», - написала Галина.
Не упустила возможности поздравить маэстро моды и певица Зара. Певица написала трогательный пост, где вспомнила заслуги Валентина: «Благодаря вам мы, женщины, чувствуем себя желанными и притягательными. Вы открыли новую, яркую главу в истории российской и мировой моды», - пишет заслуженная артистка Российской Федерации.
К поздравлениям так же присоединился Александр Буйнов, который искренне порадовался тому, что является другом Валентина: «Какое счастье, что судьба свела нас в 90-е»,- пишет Александр.
Напомним, что в 2016 году стало известно о страшном заболевании Валентина Юдашкина. Модельер уже несколько лет борется с раком. Из-за прогрессирования болезни ему сделали несколько операций, после которых медикам пришлось удалить пораженные почку и часть легкого. Сейчас, по словам дочери, у Валентина «все отлично», он проходит поддерживающее лечение и регулярно проходит курсы химиотерапии в онкоцентре.
Фото и видео: Instagram Аллы Пугачевой, Валентина Юдашкина, Галины Юдашкиной
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