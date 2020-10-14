Пугачева, жена и дочь трогательно поздравили Валентина Юдашкина с днем рождения

Одной из первых в своем микроблоге опубликовала поздравления давняя подруга Валентина Алла Пугачева: «Мой чудесный, замечательный дружище. С днем рождения! Люблю тебя, ценю твой талант творить и дружить. Душой с тобой в этот день», - написала Алла Борисовна.

Семьи модельера и Примадонны дружат между собой уже много лет. Раньше они часто появлялись вместе на светских мероприятиях, а сейчас в компании друг друга проводят досуг.