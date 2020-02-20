Наташа Королева опубликовала в Instagram видео с фотосессии своего уже взрослого сына Архипа и нежно поздравила его с 18-летием.«Сыночек! Сегодня тебе 18! Как много интересного у тебя впереди! Мир открывает для тебя столько возможностей для реализации всех твоих талантов и желаний! Будь счастлив, успешен, востребован, любим! Я очень хочу, чтобы улыбка всегда сопровождала тебя на твоем пути! Люблю тебя! Твоя мама!», — написала артистка. А в сториз Наташа Королева показала, как взрослел Архип. День рождения Архипа отметили в семейном кругу в одном из московских ресторанов. «Такой красавчик получился у мамы с папой», «Копия папы. С днем рождения! Здоровья и любви», «Как же так сильно надо любить своего мужа, что сын копия папы. Здорово. Счастья и здоровья Архипу», «Уже 18. Вроде вчера смотрела клип «Календарь». Наташа, с днем рождения сыночка. Всего-всего вашему счастью. Архип, с днем рождения тебя. Будь счастлив», — написали в комментариях. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!