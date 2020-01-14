Смелые движения и объятия: 46-летняя Наташа Королева устроила зажигательные танцы с мужчиной

В одном из интервью Наташа Королева и Сергей Глушко рассказывали, что в их семье нет места ревности. «Я знала, за кого выходила замуж. Это его работа», — сказала певица в ответ на вопрос, как она относится к тому, что ее муж обнажается перед сотнями женщин.

Сам Тарзан боготворит супругу, признаваясь, что обожает каждый сантиметр ее тела. Но в то же время Сергей следит за рационом жены, чтобы она не набирала лишние килограммы.

Кстати, Наташа и Сергей не прочь поэпатировать публику: Тарзан регулярно публикует в своем микроблоге фотографии и видео в микроскопических плавках (а то и вовсе без них), а Наташа Королева не раз показывала подписчикам свое обнаженное тело, прикрывая лишь самые пикантные места.