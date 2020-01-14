Смелые движения и объятия: 46-летняя Наташа Королева устроила зажигательные танцы с мужчиной
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Фото: Starface
Наташа Королева с семьей и друзьями отметила старый Новый год. О том, как прошло веселье артистки, она показала в социальной сети. Муж и сын Королевой спели дуэтом в караоке, а сама Наташа устроила жаркие танцы с красивым мужчиной — и это был не Тарзан.
Парой для себя Наташа Королева выбрала артиста из своего клипа на песню «Петли-поцелуи». С ним певица устроила настоящее представление, не стесняясь откровенных движений и прикосновений.
В одном из интервью Наташа Королева и Сергей Глушко рассказывали, что в их семье нет места ревности. «Я знала, за кого выходила замуж. Это его работа», — сказала певица в ответ на вопрос, как она относится к тому, что ее муж обнажается перед сотнями женщин.
Сам Тарзан боготворит супругу, признаваясь, что обожает каждый сантиметр ее тела. Но в то же время Сергей следит за рационом жены, чтобы она не набирала лишние килограммы.
Кстати, Наташа и Сергей не прочь поэпатировать публику: Тарзан регулярно публикует в своем микроблоге фотографии и видео в микроскопических плавках (а то и вовсе без них), а Наташа Королева не раз показывала подписчикам свое обнаженное тело, прикрывая лишь самые пикантные места.
Фото и видео: Instagram, Starface, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
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