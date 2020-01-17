Наташа Королева и Юлия Проскурякова нежно поздравили Игоря Николаева с юбилеем

В конце минувшего года прошла волна слухов о расставании пары, которые Юлия прокомментировала, отвечая на вопросы поклонников в «сториз». Она пожаловалась на нелегкий год, рассказала о депрессии, которую даже пришлось лечить медикаментозно, однако заверила, что беспокоиться не о чем.

Несколькими часами позже с нежными поздравлениями присоединилась и бывшая супруга артиста, певица Наташа Королева. «С днем рождения Игорек, Игоряша, Игорь Юрьевич!!! Живи долго, будь счастлив и наполняй своей красивой музыкой этот мир делая его прекраснее и добрее!!! С любовью Натуся!!!», — написала она под трогательным видео, в котором собраны архивные фотографии «экса».