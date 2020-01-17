Наташа Королева и Юлия Проскурякова нежно поздравили Игоря Николаева с юбилеем
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Фото: Instagram Игоря Николаева
2020 год стал «юбилейным» для легендарного советского музыканта Игоря Николаева. В ночь с 16 на 17 января он объявил: «Этому мальчику по сахалинскому времени уже 60».
Его нынешняя супруга, певица и актриса Юлия Проскурякова, поздравила мужа первой. «С Днем рождения, мой любимый человек! ❤️», — написала она под совместной фотографией.
В конце минувшего года прошла волна слухов о расставании пары, которые Юлия прокомментировала, отвечая на вопросы поклонников в «сториз». Она пожаловалась на нелегкий год, рассказала о депрессии, которую даже пришлось лечить медикаментозно, однако заверила, что беспокоиться не о чем.
Несколькими часами позже с нежными поздравлениями присоединилась и бывшая супруга артиста, певица Наташа Королева. «С днем рождения Игорек, Игоряша, Игорь Юрьевич!!! Живи долго, будь счастлив и наполняй своей красивой музыкой этот мир делая его прекраснее и добрее!!! С любовью Натуся!!!», — написала она под трогательным видео, в котором собраны архивные фотографии «экса».
«Красивое поздравление», «Очень трогательное», «Какое милое поздравление))) усы тоже трансфррмировались)))», «Без усов был симпатичнее», «Это 🔥🔥🔥🔥», «Как здорово, когда люди после того, как расстались, продолжают общаться с теплотой и могут так красиво поздравить», «Наташенька какая Вы молодец», «Наташа, благодаря только тебе Игорь написал столько прекрасных песен! И это навсегда! Ты — муза!!! Спасибо тебе за это», «Наташа, его жена не ревнует????😂😂😂», «Высокие отношения!!! Случайно вы еще до кучи не дружите семьями?», — отреагировали подписчики.
Юлия Проскурякова предпочитает относиться к надуманному «треугольнику» с юмором, время от времени подкалывая всех. Не так давно она призналась, что в новогоднем фильме Насти Ивлеевой именно она подстроила так, чтобы на наклейке, которую муж прилепил к ее лбу (звезды играли в игру «кто я», отгадывая, каким персонажем окрестили их окружающие), было написано имя его бывшей.
Фото: Кадр из видео
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям и желает любимому артисту всех благ.
Фото и видео: instagram
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