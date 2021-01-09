«Люблю тебя, милый»: Марина Юдашкина трогательно поздравила мужа с годовщиной
Фото: @marinayudashkina / Instagram
Поздравление и совместные фото Марина Юдашкина опубликовала в своем блоге в Instagram.
«Валечка! 33 года вместе! С годовщиной нашей свадьбы! Поздравляю я тебя, я люблю тебя мой милый, Самый лучший у меня! Ну признайся, не нашёл бы, ты хозяйки расторопнее. Повезло тебе, любимый, меня встретить на пути. Между тем, признаюсь честно. Ты один в моей судьбе. И найти я не смогла бы мужа лучшего себе!», — написала знаменитая блондинка.
Подписчики сразу же стали поздравлять супругов с важной датой:
«Поздравляю!!! Ещё 33 впереди!!! Как минимум!!!», «Вы невероятные, желаю вам отмечать много ваших дат вместе», «Марина! Поздравляю! Вам очень друг с другом повезло!!! Долгих лет, мира и света!!! Прекрасные!!!», «Поздравляю! Счастья вам и радости», «70% успешной и счастливой семейной жизни зависит от женщины!!! Вы, Марина, потрясающая женщина, жена, мама, бабушка!!! Вы отличная пара! С Днём свадьбы вас!!!», — пишут в комментариях.
Фото: @marinayudashkina / Instagram
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