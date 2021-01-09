«Люблю тебя, милый»: Марина Юдашкина трогательно поздравила мужа с годовщиной

Поздравление и совместные фото Марина Юдашкина опубликовала в своем блоге в Instagram.

«Валечка! 33 года вместе! С годовщиной нашей свадьбы! Поздравляю я тебя, я люблю тебя мой милый, Самый лучший у меня! Ну признайся, не нашёл бы, ты хозяйки расторопнее. Повезло тебе, любимый, меня встретить на пути. Между тем, признаюсь честно. Ты один в моей судьбе. И найти я не смогла бы мужа лучшего себе!», — написала знаменитая блондинка.