Загоревшая Марина Юдашкина блеснула в пышной шубе и произвела фурор в Сети

Юдашкина вышла на прогулку с любимым домашним питомцем и выбрала для нее роскошный теплый образ. Звезда блеснула стройными ногами в узких черных брюках, которые зарифмовала с гиперобъемной шубой из пышного меха. Дополнили образ брутальные кожаные ботинки. Финальные штрихи — яркий мейкап с акцентом на глазах и прическа с крупными естественными локонами. А главный аксессуар — эффектный золотистый загар, привезенный с Сейшельских островов.

Поклонники были щедры на комплименты и поздравляли супругу Валентина Юдашкина с возвращением. «А загар-то какой!», «Красавица!», «Отлично выглядите», «Милая Марина с милотой в руках», «Королева красоты», «Загорелая красотка», — пишут в комментариях. О других стильных образах Марины Юдашкиной читайте на Passion.ru.