Ляйсан Утяшева и Павел Воля показали подросших детей
Фотографии детей Павла Воли и Ляйсан Утяшевой — настоящая редкость в их блогах. Эти звездные родители предпочитают показывать свои достижения, фотографии и трогательные видеоролики, на которых они запечатлены вдвоем. Сегодня пара решила сделать исключение и показать, как выросли их дети.
👨👩👧👦❤☀#остановитемгновение Holiday with family! #holidays
Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva)
Семейное фото. Папа бросает камни. Все смотрят. Анапа 1985.
Публикация от Воля Павлик Алексеевич (@pavelvolyaofficial)
Семейные снимки — один современный, а второй будто из советских времен — появились в блогах звезд с разницей в пять минут, и уже собрали массу восторженных комментариев подписчиков. «Ого, такие большие уже)))», «Как быстро время летит», «Красивая семья», — восхищаются они.
Лица своих детишек Ляйсан и Павел не показывают, и у них есть на то веские причины.
Фото: instagram.com