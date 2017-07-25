Звездная пара отдыхает на море с детьми

Фотографии детей Павла Воли и Ляйсан Утяшевой — настоящая редкость в их блогах. Эти звездные родители предпочитают показывать свои достижения, фотографии и трогательные видеоролики , на которых они запечатлены вдвоем. Сегодня пара решила сделать исключение и показать, как выросли их дети.

Семейные снимки — один современный, а второй будто из советских времен — появились в блогах звезд с разницей в пять минут, и уже собрали массу восторженных комментариев подписчиков. «Ого, такие большие уже)))», «Как быстро время летит», «Красивая семья», — восхищаются они.

Лица своих детишек Ляйсан и Павел не показывают, и у них есть на то веские причины.

Фото: instagram.com