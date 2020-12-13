«Лучшая мама»: Анна Седокова показала подросшего сына-красавца

Певица показала, как проводит выходные вместе со своим подросшим красавчиком-сыном. Вместе с Гектором они отдыхают на катке: Анна катается на коньках, а малыш осваивает снегоход.

«Мой муж сказал мне, когда мы расставались однажды «даже пять минут важны». Мы тратим эту жизнь впустую, лежим на кровати, листая Инстаграм. А ведь на улице так красиво. Ведь каждый день, можно делать что то новое. Кататься на санках, гулять в парке, сходить в музей, покорить новую гору или обучиться новой специальности. Нам комфортно и спокойно, там где мы есть. Мы часто боимся это потерять и ничего не делаем. Пусть так идёт, все же хорошо. Но не делая вызов себе каждый день, не выходя из зоны комфорта, мы пропускаем такие прекрасные эмоции, которые мы бы могли получить. И да, Гектору было вчера не просто. Он падал, но поднимался. И мы не научились кататься за один час. Но зато отлично поиграли в снежки», — подписала публикацию знаменитая многодетная мамочка.