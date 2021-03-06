Лолита в мини цвета фуксии рассказала о приступе стенокардии и дебюте в театре
Фото: @lolitamilyavskaya / Instagram
Лолита пришла на телешоу в платье-жакете цвета фуксии и в лодочках с острым мысом. Кроме того, певица продемонстрировала новую прическу, которую сделала сама. Кухонными ножницами они отрезала каре.В эфире выпуска Иван Ургант предложил Лолите составить портрет идеального жениха, выбрав части тела разных звезд. Артистка призналась, что у идеального мужчины должен быть нос Урганта и глаза Путина. По словам певицы, есть только «один взгляд, который знают все», и она его боится: «Он все время смотрит сверху. Он такой колкий с прищуром, очень холодный. Это взгляд Владимира Путина. От него сразу раздеваешься».
Напомним, что в абсолютно новой для себя роли драматической актрисы Лолита дебютировала в спектакле «Женитьба» Юрия Грымова. Премьера состоится 24-25 февраля в театре «Модерн». Режиссер соединил сразу три пьесы — «Предложение» Чехова, «Женитьбу Бальзаминова» Островского и, собственно, «Женитьбу» Гоголя, которая и дала название постановке. За полтора месяца активных репетиций звезда сильно похудела. На пресс-конференции она сделала смелое заявление: «У меня реально панические атаки. Сумка сейчас похожа на большую аптечку, где все виды успокоительных капель. До выхода не могу сама справиться, сердце бешено колотится. Бывает, даже забываю текст, но партнеры придумывают аналогии, которые срабатывают. Пока имею на это право, потому что первое время нервяк».
Фото: @lolitamilyavskaya / Instagram
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