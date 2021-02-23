Лолита — о роли невесты: «У меня панические атаки. Сердце бешено колотится»
Фото: @lolitamilyavskaya / Instagram
В абсолютно новой для себя роли драматической актрисы Лолита дебютировала в спектакле «Женитьба» Юрия Грымова. Премьера состоится 24-25 февраля в театре «Модерн». Режиссер соединил сразу три пьесы — «Предложение» Чехова, «Женитьбу Бальзаминова» Островского и, собственно, «Женитьбу» Гоголя, которая и дала название постановке. За полтора месяца активных репетиций звезда сильно похудела. На пресс-конференции она сделала смелое заявление: «У меня реально панические атаки. Сумка сейчас похожа на большую аптечку, где все виды успокоительных капель. До выхода не могу сама справиться, сердце бешено колотится. Бывает, даже забываю текст, но партнеры придумывают аналогии, которые срабатывают. Пока имею на это право, потому что первое время нервяк».
Звезда также признается, что многие ее поющие коллеги теперь тоже мечтают блеснуть на театральной сцене: «Друзья по шоу-бизнесу мне по телефону говорят: «Я тоже так хочу». А я им: мечтайте аккуратно, сначала лучше об эпизоде, а не о главной роли. В театре не прячутся за технологии».
Фото: @lolitamilyavskaya / Instagram
Напомним, что в начале года Лолита в шоу «Маска» на НТВ проговорилась, что вышла замуж в шестой раз. «Я вообще-то уже замужем!» — сообщила тогда певица Филиппу Киркорову, который объяснял ее цветущий вид влюбленностью.
В интервью порталу «Дни.ру» Лолита рассекретила нового избранника и рассказала о статусе их отношений. По словам исполнительницы, она не относится к штампу в паспорте серьезно, как это было в юности. В беседе звезда подтвердила, что вышла замуж, но на этот раз решила обойтись без традиционной свадьбы, а лишь зарегистрировала брак с избранником. Избранника Лолиты зовут Роман и он, по ее словам, не публичный человек. Возлюбленный артистки занимается бизнесом и уважает ее желание строить карьеру. Звезда предупредила, что не хочет афишировать личную жизнь, поэтому откажется от обложек в журналах и съемок на ТВ с супругом.
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Фото: @lolitamilyavskaya / Instagram
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