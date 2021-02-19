Лолита рассекретила нового возлюбленного и подтвердила замужество

В начале года Лолита в шоу «Маска» на НТВ проговорилась, что вышла замуж в шестой раз. «Я вообще-то уже замужем!» — сообщила тогда певица Филиппу Киркорову, который объяснял ее цветущий вид влюбленностью.

В интервью порталу «Дни.ру» Лолита рассекретила нового избранника и рассказала о статусе их отношений. По словам исполнительницы, она не относится к штампу в паспорте серьезно, как это было в юности. В беседе звезда подтвердила, что вышла замуж, но на этот раз решила обойтись без традиционной свадьбы, а лишь зарегистрировала брак с избранником.

«У каждого члена нашей семьи уже есть по коробочке с кольцами, оставшихся от предыдущих свадеб. Мы решили не тратиться, а просто подарили друг другу смешные амулеты и объявили родственникам за обедом, что теперь нас можно называть мужем и женой», — сообщает певица.