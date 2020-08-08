Лолита с недокрашенными волосами удивила прохожих в центре Москвы
Фото: Global Look Press
Лолита Милявская готовится к новым съемкам и ради этого решила обновить цвет волос. Певица в прямом смысле не стала далеко ходить и выбрала салон красоты, открывшийся в доме, где находится ее квартира. Но когда краску нанесли на ее голову, 56-летняя артистка отказалась от чашечки кофе и пролистывания глянца. Вместо этого бывшая участница кабаре-дуэта «Академия» отправилась дефилировать по Лялиному переулку и общаться с прохожими.
Так прикольно прийти в ближайший салон, а потом, пока голова сохнет, взять и погулять по улице. Все с тобой здороваются,
— улыбается артистка, комментируя прогулку. В ролике она также показала часть Лялиного переулка с расположенным в нем небольшим сквером и посетовала на застройку старой Москвы. Артистка рассказала, что поблизости от ее дома собираются поставить памятник в честь поэта Маршака. «Ну, а пока его нет, здесь постою я», — подытожила Лолита.
Совсем недавно артистка сделала новую стрижку, Поклонники отметили, что новый образ позволил ей выглядеть моложе своих лет. Возможно, обновление было связано с недавним разводом — Лолита рассталась со своим пятым супругом.
Фото и видео: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda, Gennadii Usoev, Vladimir Lukjanov/Global Look Press; @lolitamilyavskaya/Instagram
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