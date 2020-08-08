Лолита с недокрашенными волосами удивила прохожих в центре Москвы

— улыбается артистка, комментируя прогулку. В ролике она также показала часть Лялиного переулка с расположенным в нем небольшим сквером и посетовала на застройку старой Москвы. Артистка рассказала, что поблизости от ее дома собираются поставить памятник в честь поэта Маршака. «Ну, а пока его нет, здесь постою я», — подытожила Лолита.

Совсем недавно артистка сделала новую стрижку, Поклонники отметили, что новый образ позволил ей выглядеть моложе своих лет. Возможно, обновление было связано с недавним разводом — Лолита рассталась со своим пятым супругом.