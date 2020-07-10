Короткая стрижка, обнаженные плечи и женственное платье: Лолита Милявская покорила поклонников новым образом
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Лолита Милявская опубликловала в своем Instagram видео, в котором она игриво гуляет по магазину в новом платье с новой стрижкой.
Поклонники оценили новый ролик звезды, о чем написали в многочисленных комментариях: «Боже какая красотка, платье красивое тоже», «Супер. Шикарно выглядите», «Лола ты огонь», «Я завидую вам. Столько уверенности в себе 👍 я так не могу», «Лолита, вы красотка!!!», «Какая вы красотка!!! 🔥 Обожаю Вас», «Шикарно выглядите», «ну Милявская, ну роскошная, что еще сказать», «Лолита, вам очень идёт платье в ментоловом цвете! Класс». Напомним, что Лолита Милявская после развода сделала новую стильную стрижку и помолодела на 15 лет в середине июня.
Фото: Instagram
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