Лолита Милявская — откровенно о жизни после пятого развода: «Все старые клеточки умирают»

«"Кислороду" исполнился миллион. Эта работа состоит из ящиков, в которых упакована моя жизнь.⁣⁣⠀ Режиссером это сделано намеренно, ибо в этом моя суть, я не привязана к датам. Меня "собрали" из новых материалов). Все старые клеточки умирают, давая возможность новым занять своё законное место», — объяснила задумку Лолита.

Напомним, несколько месяцев назад артистка рассталась с пятым супругом — спортсменом Дмитрием Ивановым. Развод был неизбежен, когда Лолита узнала об изменах молодого супруга (он был младше нее на 12 лет). Сначала Милявская защищала Иванова от нападок со стороны, а после и сама пошла в атаку, называя неверного непечатными словами.

Все об отношениях Лолиты и Дмитрия вы можете прочитать на сайте Passion.ru.