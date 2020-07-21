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Лолита Милявская — откровенно о жизни после пятого развода: «Все старые клеточки умирают»

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Лолита Милявская

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Певица и телеведущая Лолита Милявская на днях выпустила необычный клип на песню «Кислород». не все поклонники артистки поняли идею видео, и она объяснила непростую идею.

Видео 56-летней Лолиты Милявской «Кислород» за пару дней набрало миллион просмотров. Но по комментариям стало понятно, что не все поняли идею жутковатого ролика, в котором Лолиту-робота собирают по частям.

«"Кислороду" исполнился миллион. Эта работа состоит из ящиков, в которых упакована моя жизнь.⁣⁣⠀ Режиссером это сделано намеренно, ибо в этом моя суть, я не привязана к датам. Меня "собрали" из новых материалов). Все старые клеточки умирают, давая возможность новым занять своё законное место», — объяснила задумку Лолита.

Напомним, несколько месяцев назад артистка рассталась с пятым супругом — спортсменом Дмитрием Ивановым. Развод был неизбежен, когда Лолита узнала об изменах молодого супруга (он был младше нее на 12 лет). Сначала Милявская защищала Иванова от нападок со стороны, а после и сама пошла в атаку, называя неверного непечатными словами.

Все об отношениях Лолиты и Дмитрия вы можете прочитать на сайте Passion.ru.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram Лолиты Миляской, Starface, Pravda Komsomolskaya, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Видео: youtube-канал Лолита Милявская

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