Лолита Милявская — откровенно о жизни после пятого развода: «Все старые клеточки умирают»
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Видео 56-летней Лолиты Милявской «Кислород» за пару дней набрало миллион просмотров. Но по комментариям стало понятно, что не все поняли идею жутковатого ролика, в котором Лолиту-робота собирают по частям.
«"Кислороду" исполнился миллион. Эта работа состоит из ящиков, в которых упакована моя жизнь.⠀ Режиссером это сделано намеренно, ибо в этом моя суть, я не привязана к датам. Меня "собрали" из новых материалов). Все старые клеточки умирают, давая возможность новым занять своё законное место», — объяснила задумку Лолита.
Напомним, несколько месяцев назад артистка рассталась с пятым супругом — спортсменом Дмитрием Ивановым. Развод был неизбежен, когда Лолита узнала об изменах молодого супруга (он был младше нее на 12 лет). Сначала Милявская защищала Иванова от нападок со стороны, а после и сама пошла в атаку, называя неверного непечатными словами.
Все об отношениях Лолиты и Дмитрия вы можете прочитать на сайте Passion.ru.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram Лолиты Миляской, Starface, Pravda Komsomolskaya, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Видео: youtube-канал Лолита Милявская
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