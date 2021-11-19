Логинов признался, был ли у него роман с Бочкаревой на съемках «Счастливы вместе»
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Фото: @loginov_victor
Виктор Логинов в беседе с изданием «Комсомольская правда» раскрыл, связывали ли его и его партнершу по сериалу «Счастливы вместе» любовные отношения. Роман между актерами был бы отличной новостью для поклонников проекта, однако Логинов отметил, что на этот счет у него свои принципы:
«Мы очень много времени проводили друг с другом — по 12 часов в день. Мы и семьи-то меньше видели. И чтобы нам еще эти профессиональные отношения перетаскивать в наши выходные? Зачем? Кислое с пресным я никогда не путал. А иначе, понимаете, за актерскую карьеру придется перелюбить всех своих партнерш! Я далек от этого. Я люблю свою жену, и мне хватит. Да, профессиональные отношения не переносятся в быт. Для меня это табу», — объясняет он.
После окончания проекта актеры перестали общаться и почти не пересекались. Несмотря на это, Логинов очень положительно отзывается о бывшей партнерше — особенно когда его просят прокомментировать разные скандальные ситуации, в центре которых оказывается Наталья.
«Я в трусы к Наталье никогда не лез. Я не знаю, было это, не было… Когда меня спрашивали, я характеризовал ее только как прекрасную женщину, которая увлечена семьей, воспитанием детей, как профессионального работника. Именно с этой стороны я ее и знаю. А другая сторона ее жизни мне не известна», — заявил он.
Стоит отметить, что сейчас актер счастлив в браке с молодой актрисой Марией Гуськовой и посвящает жене очень трогательные посты в личном блоге.
Фото: Instagram