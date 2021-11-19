Логинов признался, был ли у него роман с Бочкаревой на съемках «Счастливы вместе»

Виктор Логинов в беседе с изданием «Комсомольская правда» раскрыл, связывали ли его и его партнершу по сериалу «Счастливы вместе» любовные отношения. Роман между актерами был бы отличной новостью для поклонников проекта, однако Логинов отметил, что на этот счет у него свои принципы:

«Мы очень много времени проводили друг с другом — по 12 часов в день. Мы и семьи-то меньше видели. И чтобы нам еще эти профессиональные отношения перетаскивать в наши выходные? Зачем? Кислое с пресным я никогда не путал. А иначе, понимаете, за актерскую карьеру придется перелюбить всех своих партнерш! Я далек от этого. Я люблю свою жену, и мне хватит. Да, профессиональные отношения не переносятся в быт. Для меня это табу», — объясняет он.