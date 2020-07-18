45-летний исполнитель главной роли в ситкоме «Счастливы вместе» женится на 21-летней избраннице

Мария Гуськова часто делится снимками с возлюбленным и посвящает ему теплые слова. Отметим, что актер познакомил избранницу с детьми — несколько недель назад в его блоге появилось фото с Марией и его младшим сыном Иваном. Всего у Виктора Логинова пятеро детей. Дочь Анна и приемный сын от брака с Натальей Логиновой, сын Дмитрий от Снежаны Морозовой и сыновья Александр и Иван от Ольги Логиновой, с которой актер развелся в 2019 году.