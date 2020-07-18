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45-летний исполнитель главной роли в ситкоме «Счастливы вместе» женится на 21-летней избраннице

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Виктор Логинов и Мария Гуськова

Фото: Instagram/@guskovamaria___

Виктор Логинов подтвердил слухи о помолвке с молодой возлюбленной.

Всенародную славу 45-летнему Виктору Логинову принесла роль Гены Букина в популярном ситкоме «Счастливы вместе». На днях в Сети заговорили о том, что актер готовится к четвертой свадьбе.

В Instagram-аккаунте молодой возлюбленной артиста, 21-летней Марии Гуськовой, внимательные пользователи Сети разглядели помолвочное кольцо на руке девушки. В разговоре с порталом StarHit Виктор не стал распространяться о грядущих переменах в личной жизни: «Для чего мне комментировать мою помолвку?».

Мария Гуськова часто делится снимками с возлюбленным и посвящает ему теплые слова. Отметим, что актер познакомил избранницу с детьми — несколько недель назад в его блоге появилось фото с Марией и его младшим сыном Иваном. Всего у Виктора Логинова пятеро детей. Дочь Анна и приемный сын от брака с Натальей Логиновой, сын Дмитрий от Снежаны Морозовой и сыновья Александр и Иван от Ольги Логиновой, с которой актер развелся в 2019 году.

Фото: Instagram Виктора Логинова, Марии Гуськовой, кадры из сериала

Видео: Instagram Марии Гуськовой

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