45-летний исполнитель главной роли в ситкоме «Счастливы вместе» женится на 21-летней избраннице
Фото: Instagram/@guskovamaria___
Всенародную славу 45-летнему Виктору Логинову принесла роль Гены Букина в популярном ситкоме «Счастливы вместе». На днях в Сети заговорили о том, что актер готовится к четвертой свадьбе.
В Instagram-аккаунте молодой возлюбленной артиста, 21-летней Марии Гуськовой, внимательные пользователи Сети разглядели помолвочное кольцо на руке девушки. В разговоре с порталом StarHit Виктор не стал распространяться о грядущих переменах в личной жизни: «Для чего мне комментировать мою помолвку?».
Мария Гуськова часто делится снимками с возлюбленным и посвящает ему теплые слова. Отметим, что актер познакомил избранницу с детьми — несколько недель назад в его блоге появилось фото с Марией и его младшим сыном Иваном. Всего у Виктора Логинова пятеро детей. Дочь Анна и приемный сын от брака с Натальей Логиновой, сын Дмитрий от Снежаны Морозовой и сыновья Александр и Иван от Ольги Логиновой, с которой актер развелся в 2019 году.
Фото: Instagram Виктора Логинова, Марии Гуськовой, кадры из сериала
Видео: Instagram Марии Гуськовой
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