Максим Галкин показал милое архивное видео с малышами Лизой и Гарри
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Блог Максима Галкина в Сети уже стал похож на большой общедоступный семейный альбом и хронику того, как растут его дети Лиза и Гарри. Телеведущий хвалится достижениями сына и дочери, и на все его публикации поклонники реагируют с умилением.
И теперь Максим, похоже, взгрустнул по времени, когда Лиза и Гарри были совсем малышами. Галкин показал видео с 3-летними детьми, забавно беседующими в игрушечной машине.
«Давай скорость наберем! 4 года назад. #детки», — подписал счастливый отец ролик.
Публикация с детьми традиционно собрала сотни комментариев: «Какие малыши», «Так переживала, поможет ли Гарри выйти Лизе из машины или нет».
1 сентября 2020 года Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс, а через несколько недель им исполнилось по 7 лет. На торжественной линейке Алла Пугачева не сдержала слез гордости и радости за детей. Максим Галкин успокаивал ее нежными объятиями. Известно, что за обучение детей звездные супруги платят больше 3 миллионов рублей в год (1,6 миллиона за одного ребенка, за второго дают небольшую скидку).
С ранних лет Гарри и Лизы родители занимаются их всесторонним развитием: дети говорят на нескольких иностранных языках, играют на музыкальных инструментах и имеют широкий кругозор.
Все о семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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