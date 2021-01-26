Максим Галкин показал милое архивное видео с малышами Лизой и Гарри

Публикация с детьми традиционно собрала сотни комментариев: «Какие малыши», «Так переживала, поможет ли Гарри выйти Лизе из машины или нет».

1 сентября 2020 года Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс, а через несколько недель им исполнилось по 7 лет. На торжественной линейке Алла Пугачева не сдержала слез гордости и радости за детей. Максим Галкин успокаивал ее нежными объятиями. Известно, что за обучение детей звездные супруги платят больше 3 миллионов рублей в год (1,6 миллиона за одного ребенка, за второго дают небольшую скидку).

С ранних лет Гарри и Лизы родители занимаются их всесторонним развитием: дети говорят на нескольких иностранных языках, играют на музыкальных инструментах и имеют широкий кругозор.

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