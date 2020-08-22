Лиза Арзамасова призналась, что после съемок как можно быстрее «мчит домой»

«После съёмки мчать домой! Потому что самые важные планы у человека всегда дома... В простых вещах... Ну и так как я никогда глобально не строю планов и называю все выше перечисленное не больше, чем «расписанием/графиком», я всегда готова к тому, что в это расписание могут ворваться любые метафорические «карантины» и все поменять. Поэтому... Если бы и был у меня «план», то только один: делать, что должна, и спокойно принимать любые, независящие от меня, изменения», - поделилась Арзамасова в своем Инстаграм.