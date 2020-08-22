Лиза Арзамасова призналась, что после съемок как можно быстрее «мчит домой»
Фото: Instagram/ @liza_arzamasova
О романе актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха ходит много слухов. Окружение пары уже во всю пророчит влюбленным свадьбу, а СМИ утверждают, что спортсмен строит для любимой новый дом. Для актрисы такие изменения были бы очень кстати: Лиза призналась поклонникам - несмотря на загруженный график, самые важные планы у нее дома.
«После съёмки мчать домой! Потому что самые важные планы у человека всегда дома... В простых вещах... Ну и так как я никогда глобально не строю планов и называю все выше перечисленное не больше, чем «расписанием/графиком», я всегда готова к тому, что в это расписание могут ворваться любые метафорические «карантины» и все поменять. Поэтому... Если бы и был у меня «план», то только один: делать, что должна, и спокойно принимать любые, независящие от меня, изменения», - поделилась Арзамасова в своем Инстаграм.
Илья Авербух и Лиза Арзамасова рассекретили свои отношения этим летом. Публика отнеслась к роману неоднозначно: поклонников смутила разница в возрасте влюбленных. В Инстаграме Лизы появилось много нелестных высказываний о актрисе и советов, как молодой артистке стоило бы строить свою личную жизнь. Устав терпеть критические замечания, актриса ответила подписчикам, что уже давно является взрослой и может сама решать, как ей жить. Недавно на безымянном пальце Арзамасовой появилось новое кольцо, и в прессе стали ходить слухи, что пара готовится к свадьбе.
Фото и видео: Instagram
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