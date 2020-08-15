Инсайдеры: Арзамасова и Авербух планируют свадьбу в следующем году

«По прогнозам коллег, раньше 2021 года пышного торжества не будет», — сообщает источник издания «7Дней». Также, по мнению инсайдера, пара может провести церемонию бракосочетания очень скромно, в кругу близких, а уже потом, спустя какое-то время, устроить шумную вечеринку.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова рассекретили свои отношения этим летом. Публика отнеслась к роману неоднозначно: поклонников смутила разница в возрасте влюбленных. В Инстаграме Лизы появилось много нелестных высказываний о актрисе и советов, как молодой артистке стоило бы строить свою личную жизнь. Устав терпеть критические замечания, актриса ответила подписчикам, что уже давно является взрослой и может сама решать, как ей жить. Недавно на безымянном пальце Арзамасовой появилось новое кольцо, и в прессе стали ходить слухи, что пара готовится к свадьбе.