Изувеченная экс-супругом Маргарита Грачева выходит замуж: «С мамой его уже познакомила»
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Фото: Instagram
История 26-летней Маргариты Грачевой всколыхнула всю страну два года назад. Тогда еще ее муж вывез девушку в лес и жестоко расправился над ней, отрубив кисти обеих рук. Мужчине показалось, что жена ему неверна. Окончательно преступника вывело из себя желание Риты развестись с ним.
Медики тогда спасли Риту: левую кисть удалось пришить, правой она лишилась. Через полтора года после трагедии пострадавшей сделали бионический протез, с которым она научилась управляться как с родной рукой. На левой ей предстоит пережить еще одну операцию. Ей сдвинут большой палец и укрепят спицами. Пока кисть функционирует плохо и даже стакан воды взять трудно.
Жизнь Маргариты постепенно наладилась, она живет с сыновьями и мамой, участвует в общественных мероприятиях, снимается в фотосессиях. А вскоре планирует вернуться на работу.
Недавно Маргарита Грачева выпустила книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю. В интервью «Комсомольской правде» девушка призналась, что привыкла на суде и в интервью мысленно возвращаться в те страшные дни, но, когда перечитывала рукопись, все равно плакала.
В конце биографии Рита упомянула загадочного мужчину, имя которого не назвала. «Это реальный человек из моей жизни. Я не хочу это афишировать. С мамой я его уже познакомила. Он сделал мне предложение, я его приняла. Будет свадьба. Но не в этом году», — призналась Рита.
Маргарита не скрывает, что мечтает о большой семье и мечтает родить дочь, но только от мужчины, который будет ее по-настоящему любить и защищать.
Фото и видео: Instagram
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