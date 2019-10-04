Изувеченная экс-супругом Маргарита Грачева выходит замуж: «С мамой его уже познакомила»

История 26-летней Маргариты Грачевой всколыхнула всю страну два года назад. Тогда еще ее муж вывез девушку в лес и жестоко расправился над ней, отрубив кисти обеих рук. Мужчине показалось, что жена ему неверна. Окончательно преступника вывело из себя желание Риты развестись с ним.

Медики тогда спасли Риту: левую кисть удалось пришить, правой она лишилась. Через полтора года после трагедии пострадавшей сделали бионический протез, с которым она научилась управляться как с родной рукой. На левой ей предстоит пережить еще одну операцию. Ей сдвинут большой палец и укрепят спицами. Пока кисть функционирует плохо и даже стакан воды взять трудно.

Жизнь Маргариты постепенно наладилась, она живет с сыновьями и мамой, участвует в общественных мероприятиях, снимается в фотосессиях. А вскоре планирует вернуться на работу.