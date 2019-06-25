Личная жизнь герцогини: стало известно, чем каждый день занимается Кейт Миддлтон

Жизнь герцогини Кембриджской расписана практически по минутам: официальные визиты и приемы, благотворительная деятельность, представление интересов монаршей семьи за пределами Великобритании. За преданность престолу и семье, а также за активную просветительскую деятельность королева Елизавета II наградила Кейт Миддлтон высшим званием - Дамы Большого Креста Королевского Викторианского Ордена.

Однако и среди загруженного официального графика герцогиня находит время для семьи. Инсайдеры, приближенные к королевской семье, рассказывали, что Кейт предпочитает сама готовить для мужа и троих детей.