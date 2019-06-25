Личная жизнь герцогини: стало известно, чем каждый день занимается Кейт Миддлтон

Жизнь герцогини Кембриджской расписана практически по минутам: официальные визиты и приемы, благотворительная деятельность, представление интересов монаршей семьи за пределами Великобритании. За преданность престолу и семье, а также за активную просветительскую деятельность королева Елизавета II наградила Кейт Миддлтон высшим званием - Дамы Большого Креста Королевского Викторианского Ордена.
Однако и среди загруженного официального графика герцогиня находит время для семьи. Инсайдеры, приближенные к королевской семье, рассказывали, что Кейт предпочитает сама готовить для мужа и троих детей.
Таблоид US Weekly рассказал, как складывается день герцогини Кембриджской и что она успевает делать, помимо официальных обязанностей.
Так, в будни Кейт просыпается очень рано, чтобы отправиться на пробежку по территории Кенсингтонского дворца, или идет плавать. Инсайдеры сообщают, что с помощью спорта Кейт борется со стрессами и напряжением. Герцогиня также любит гулять в одиночестве.
Затем следует завтрак, а после – время работы. Жена принца Уильяма с помощниками занимается проблемами и решением вопросов нескольких благотворительных фондов, которые опекает. После обеда герцогиня проводит деловые встречи.
Если в течение дня появляется несколько часов, то Кейт проводит их на кухне, чтобы побаловать семейство любимыми блюдами. Если она занята, то стряпней занимаются повара.
Даже в самые насыщенные мероприятиями дни Кейт и Уильям стараются ужинать дома с детьми. После идут игры с Джорджем, Шарлоттой и Луи. Затем детей укладывают спать. Вечера Кейт проводит с мужем – часто за просмотром поздних передач.
По данным издания, рабочие будни Кейт Миддлтон всегда проходят в будни. А выходные полностью посвящены семье, за редким исключением. Кейт изо всех сил старается быть хорошей женой и мамой.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images, East News, Andrew Parsons/ Global look press
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