Не доверяет прислуге: Кейт Миддлтон предпочитает сама готовить блюда мужу и детям

Не обратить внимание на идеальную фигуру утонченной Кейт Миддлтон сложно: герцогиня Кембриджская носит одежду, которая выгодно подчеркивает каждый сантиметр тела. И пока злопыхатели вздыхают, мол, легко оставаться в форме, когда на тебя работают десятки поваров и кухарок, дела в королевской семье обстоят совершенно иначе: Кейт сама готовит еду себе, мужу и детям.

Шеф-повар Кэролин Робб, которая провела больше двадцати лет в стенах Кенсингтонского замка, заявила, что Миддлтон часто появляется на кухне, чтобы лично создать маленькие кулинарные шедевры для своей любимой семьи.

«Кейт сейчас достаточно много готовит. Она ведь не всегда была королевской особой: жила в обычной семье и дома всегда готовила для себя. Я слышала, что Уильям любит проводить время со своей семьей, потому что они просто едят вместе за кухонным столом, как обычная семья», — отметила Кэролин Робб.