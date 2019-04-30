Высшая честь: королева Елизавета II произвела Кейт Миддлтон в Дамы

В восьмую годовщину свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон королева Елизавета II произвела жену старшего внука в Дамы Большого Креста Королевского Викторианского Ордена. Сообщение об этом появилось на официальном сайте монаршей династии. Этот титул эквивалент мужского титула Рыцаря. Так королева отметила преданность герцогини Виндзорской монаршей семье. В соответствии с традициями королева лично вручает награды. Напомним, годовщину свадьбы супруги отметили 29 апреля.
Вполне вероятно, что Елизавета II удостоила герцогиню Кейт высокой наградой за ее служение монаршей семье. В 2012 году такую же честь Елизавета II оказала жене старшего сына, принца Чарльза – герцогине Корнуольской Камилле.
Эта неделя стала особой для королевской семьи: она ознаменована сразу несколькими важными событиями. Годовщину бракосочетания отметили Уильям и Кейт, 2 мая их дочери – принцессе Шарлотте исполнится четыре года, Кейт Миддлтон получила титул Дамы и со дня на день должен родиться первенец принца Гарри и Меган Маркл.
Сразу после того, как стало известно о новом титуле Кейт Миддлтон, сотни фанатов королевской семьи в Twitter стали обсуждать роли обеих герцогинь – Виндзорской Кейт и Сассекской Меган. В народе ходит мнение, что жены принцев соперничают меж собой. Однако приближенные к семье источники уверяют: Кейт и Меган – слишком разные и между ними никогда не было никаких ссор.
Фото: I-Images/ Global look press
А кто вам нравится больше – Кейт или Меган?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Andrew Parsons, Stephen Lock, d75/ Global look press
Видео: youtube.com/ Global News
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