Высшая честь: королева Елизавета II произвела Кейт Миддлтон в Дамы

Вполне вероятно, что Елизавета II удостоила герцогиню Кейт высокой наградой за ее служение монаршей семье. В 2012 году такую же честь Елизавета II оказала жене старшего сына, принца Чарльза – герцогине Корнуольской Камилле.

Эта неделя стала особой для королевской семьи: она ознаменована сразу несколькими важными событиями. Годовщину бракосочетания отметили Уильям и Кейт, 2 мая их дочери – принцессе Шарлотте исполнится четыре года, Кейт Миддлтон получила титул Дамы и со дня на день должен родиться первенец принца Гарри и Меган Маркл.