Лера Кудрявцева потеряла ребенка от Игоря Макарова

Летом 2018 года Лера Кудрявцева и Игорь Макаров стали родителями. Многие поклонники не верили, что телеведущая выносила ребенка сама, но она не только сделала это, но и снова смогла забеременеть через несколько месяцев после рождения Маши.

«Наверное, это был синдром ХГЧ. Когда у меня родилась Машка, через четыре месяца у меня начало как-то потягивать, этих дел нет, и я подумала что это какой-то сбой и не поняла. А мне с мамой улетать в Оман. Я звоню своему гинекологу, записалась на анализы — что-то спину тянет, задержка какая-то серьезная, не пойму что. Я приехала к ней, мы сдали кровь, мы поговорили о возможности начать пить препараты гормональные. Потом она меня осмотрела и пять минут молчит. Я уже подумала, что у меня просто... ну сама понимаешь — в моей тревожной голове я себе там такое напридумывала. А она сказала, что я беременна, два месяца уже. Ни сном ни духом. После Машки. Через четыре месяца. Но я не смогла выносить. Мы разговаривали с Игорем об этом, и решили, что как получится. Конечно, у меня была тревога. Но не сложилось», — поделилась она с Тиной Канделаки во время их совместного прямого эфира в понедельник, 13 апреля.

Наличие маленькой дочери скрасило горе. Эту девочку звезда буквально вымолила: «Для меня ЭКО это тема тяжелая. После 40 нужно быть ооочень аккуратной с гормонами. Побочка всякая, может все случиться и не с первого раза, и не со второго и не с третьего, я вообще боялась, выношу ли я. Я до последнего лежала просто вверх ногами и молилась — господи, лишь бы родить, лишь бы все хорошо. Для меня ЭКО это было адище».

Полуторагодовалая Маша растет умницей и красавицей, ходит на развивающие занятия, радует маму и папу.

Сейчас семья с удовольствием проводит время на карантине. Иногда Игорь уходит ночевать в гостевой дом — так они с Лерой удовлетворяют потребность побыть в одиночестве и решают проблему постоянного нахождения бок о бок, чтобы не ссориться. «Я недавно спрашивала его: "Может еще одного?" Он не против, но у меня есть вопросы по здоровью. Но насчет суррогатного материнства я пока не решаюсь», — призналась Лера.