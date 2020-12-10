Елена Ксенофонтова откровенно рассказала о войне с бывшим сожителем: «Спасибо, что не убил»

Поклонники Елены Ксенофонтовой, которые пристально следят за ее жизнью и творчеством, знают, что у нее были непростые отношения с бывшим избранником и отцом ее дочери Сони, адвокатом Александром Рыжих. Их отношения длились мучительные 9 лет, но и после расставания он устроил Елене настоящий ад, и даже спустя годы он не оставляет ее в покое.

В студии программы Агаты Муцениеце Елена Ксенофонтова рассказала, под каким прессингом жила рядом с этим человеком.

«Он обещал мне ад, и ад начался. Развод, побег, судебный процесс… Я его панически боялась. Могла увидеть его и начать задыхаться. У меня поднималась температура… В какой-то момент я вдруг поняла, что он у меня в голове стал огромным, со сверхспособностями, а я, маленькая, сижу в уголке и жду, когда меня пожрут», — рассказала Елена.

После расставания Рыжих в суде пытался доказать, что она плохая мать, недостойная воспитывать дочь, что она его избивала и чуть ли не покушалась на его жизнь.

Чтобы справиться со страхами, Елена обратилась к психологу. Та посоветовала записывать в блокнот то, за что этому мужчине можно сказать спасибо. «За что спасибо?! Сначала было очень сложно, а потом я говорила: "Спасибо за то, что ты не сделал тогда вот то или что ты меня тогда просто не убил. Спасибо за то, что у нас такая дочь…". И нашлась масса поводов сказать спасибо. И мне стало делать это легко. И он в моем сознании стал обычным человеком, и тоже со страхами», продолжила рассказ актриса.