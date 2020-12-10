Елена Ксенофонтова откровенно рассказала о войне с бывшим сожителем: «Спасибо, что не убил»
Фото: www.instagram.com/elena_ksenofontova_official/
Поклонники Елены Ксенофонтовой, которые пристально следят за ее жизнью и творчеством, знают, что у нее были непростые отношения с бывшим избранником и отцом ее дочери Сони, адвокатом Александром Рыжих. Их отношения длились мучительные 9 лет, но и после расставания он устроил Елене настоящий ад, и даже спустя годы он не оставляет ее в покое.
В студии программы Агаты Муцениеце Елена Ксенофонтова рассказала, под каким прессингом жила рядом с этим человеком.
«Он обещал мне ад, и ад начался. Развод, побег, судебный процесс… Я его панически боялась. Могла увидеть его и начать задыхаться. У меня поднималась температура… В какой-то момент я вдруг поняла, что он у меня в голове стал огромным, со сверхспособностями, а я, маленькая, сижу в уголке и жду, когда меня пожрут», — рассказала Елена.
После расставания Рыжих в суде пытался доказать, что она плохая мать, недостойная воспитывать дочь, что она его избивала и чуть ли не покушалась на его жизнь.
Чтобы справиться со страхами, Елена обратилась к психологу. Та посоветовала записывать в блокнот то, за что этому мужчине можно сказать спасибо. «За что спасибо?! Сначала было очень сложно, а потом я говорила: "Спасибо за то, что ты не сделал тогда вот то или что ты меня тогда просто не убил. Спасибо за то, что у нас такая дочь…". И нашлась масса поводов сказать спасибо. И мне стало делать это легко. И он в моем сознании стал обычным человеком, и тоже со страхами», продолжила рассказ актриса.
Уже не раз Елена Ксенофонтова благодарила своих адвокатов, которые помогают ей добиваться справедливости в суде в войне с бывшим сожителем.
«Думайте, что считаете нужным, но я не могу, а главное не хочу больше держать это в себе! Не сегодня. Потому что сегодня — победа!!!
Четыре года. Четыре года я живу "короткими перебежками" от процесса до процесса, от заседания до заседания, от провокации до следующего унижения. Четыре года судебных тяжб, которым предшествовали девять лет физического и психологического насилия!!! Четыре года я вынуждена была неустанно доказывать, что не хулиганка, не убийца, не мошенница; что достойна называться матерью, потому что не наркоманка, не пьяница, не тунеядка, что психически здорова и просто люблю своих детей.
А сегодня победа!
Пусть очередная. Пусть, вовсе не гарантирующая того, что через пару месяцев мой оппонент не придумает еще какой-нибудь извращенный повод для начала нового судебного процесса, с целью окончательного отравления моей жизни (ведь фантазия его в этом смысле, как и жажда мести, безграничны), но победа!!!
Хочется смеяться и выть одновременно. Хочется спать. Хочется уже наконец начать жить!», — писала Елена в блоге.
В интервью Агате Муцениеце Елена Ксенофонтова отметила, что за четыре с половиной года у нее так и не состоялся диалог с Александром Рыжих. «Я так устала от этого. Диалог не состоялся, и он уже не случится».
У Елены, кроме 9-летней дочери Софьи, есть 17-летний сын Тимофей, которого она родила от второго мужа, продюсера Ильи Неретина.
Фото и видео: Instagram Елены Ксенофонтовой, СТС
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