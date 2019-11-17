Лера Кудрявцева обратилась с претензией к Дмитрию Шепелеву: «Мы все молчим только из-за Платона»
Леру Кудрявцеву обидела неосторожная шутка Дмитрия Шепелева.
Фотография с новой избранницей, которую Дмитрий Шепелев показал в своем блоге, вызвала массу обсуждений у его поклонников. Комментарий, который шоумен оставил в ответ на обидный выпад о нетрадиционной ориентации, обидел его коллегу: «Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла».
Фото и видео: globallookpress, instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!