«Он не тот, за кого себя выдает»: Лера Кудрявцева, Анна Городжая и Владимир Фриске вывели Дмитрия Шепелева на чистую воду
Сегодня отец Жанны Фриске, Владимир Борисович, стал гостем шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». По его признанию, только ей, подруге Жанны, он может рассказать всю правду о дочери и ситуации в ее семье. Программа получилась крайне эмоциональной: накануне, когда мужчина готовился к шоу, ему стало плохо и пришлось сделать капельницу. Лера и вовсе сидела вся в слезах перед камерами.
Владимир делился трогательными и грустными моментами из жизни своих дочерей, но главной темой оказался все тот же вопрос денег, который стоит перед семейством ребром уже многие месяцы. Мужчина обвинил Дмитрия Шепелева в нечистоплотности.
«Я могу сказать официально: из этих денег (пропавшие 21 млн. — Прим.ред.) он как минимум 9 миллионов присвоил. А для того, чтобы скрыть, нужно кого-то подставить», — сообщил отец Жанны. Все «пропавшие» чеки на потраченные деньги «Русфонда» — у Дмитрия, уверен Владимир. «Лечение в Лос-Анджелесе, лечение в Майами, лечение в Нью-Йорке, лечение в двух клиниках в Германии, Юрмала, где проходили реабилитацию, два самолета — вы представляете сколько это? Все чеки у него», — сообщил он, уточнив, что сейчас адвокаты пытаются восстановить их, борясь за правду.
Жанна доверяла возлюбленному, отдала ему банковские карты, с которых, по словам отца певицы, пропадали деньги. Имея доверенность, он обманывал ее. «Папка, он поставил лестницу за 70 тысяч евро, представляешь?» — говорила отцу дочь. На деле это оказалась конструкция из бетона, дерева и палок.
Дмитрий очень хотел оформить брак с матерью своего ребенка: «Жанна приезжает в Москву, и он начинает резко с ней бегать везде, по всем инстанциям. Сразу же Платона в один день перевел от нас, переписал туда в квартиру, ее переписал в квартиру, и сразу же срочно свадьбу. Жанночка деньги дала на кольца, и тут Ольга говорит: "Нет, пока она не выздоровеет, свадьбы не будет". Он все: "Только свадьба, только свадьба". Он же, понимаете, когда еще мы ее водили каждый вечер туда на улицу, она без сознания лежит, а там могла дышать, он начал уже эти темы заводить, когда она еще не умерла. Она не умерла, понимаешь, она еще сто лет будет жить. А он: "На Платона, на Платона". Да что я, себе заберу, в могилу что-ли».
Владимир считает шоумена очень злым человеком. По его словам, тот выбросил подарок Жанны сыну, крестик. Наталье Фриске, нравился жених сестры, пока та не познакомилась с ним лично. Одна из встреч прошла в не самое радужное время — когда певица уже была больна. «Когда она услышала, как он начал унижать Жанну — "ты толстая и никому не нужна"», отношение ее поменялось. Жесток Дмитрий был и с животными. Владимир рассказал о случае, свидетелем которого стал, когда Жанна была еще жива: «Я спускался снизу, а там Наташина маленькая собачка Джессика шла. Он посмотрел, никого нет, так ногой ее пнул, что собачка закричала».
Тратит, по его словам, Дмитрий, вовсе не на сына: «Водит с собой 7-8 человек охраны, маме дом купил в Беларуси, в Минске, у него машина новая, BMW. А в Жаннином доме он больше ничего не делает после того, как я оформил его в свою долю». Владимир Борисович был готов отдать ее Дмитрию, если бы тот разрешил семье видеться с внуком.
«Жанна его сделала Димой — тем, кем он сейчас есть Ему она нужна была как толчок наверх. За 2,5 года ни разу не прийти на кладбище… или его в детстве обижали, или ориентация у него не та», — сокрушается Владимир Борисович.
В студии появилась также «Миссис Россия»-2013 Анна Городжая, подруга Жанны. «Ей он очень нравился внешне. Он нравился ей как самодостаточный в своем возрасте мужчина. Я думала, что она ее пережмет, но с ним Жанна очень изменилась. Его она слушалась. Он общался с ней в пренебрежительном тоне, причем ей это нравилось. Были такие шутки, которые я никогда не позволила бы своему мужу», — сказала она, уточнив, что это была любовь со стороны Фриске, но она не была взаимной. «Он получил от этой жизни все, он просто на этом сделал на этом свою карьеру, имя, он оказался в нужное время в нужном месте», — уверена она и сообщила, что Жанна делала Дмитрию подарки, давала в распоряжение свою машину, готовила на программы еду, оплачивала поездки, «приложила руку к его стилю».
Когда Жанна заболела, Дмитрий запрещал подругам общаться с ней, вспомнили присутствующие. «За два года он с ней был 54-56 дней, все. <...> Я смотрел, как ему было противно что-то делать. Работал на публику, работал на камеру. Он повел ее, чтобы видно было, она в тот день упала, ударилась, грязная вся пришла. Он пошел, чтобы они ее сфотографировали, он получил за это полтора миллиона рублей. Другие фотографии он тоже продавал. В Юрмале нашли маленькую камеру», — сообщил отец певицы.
Лера Кудрявцева охотно поверила в слова присутствующих, так как когда она звонила Жанне в больницу, Дмитрий сбрасывал телефон.
Но больше всего мужчину смущает то, что Дмитрий не хочет пройти тест ДНК: «Он боится», — уверен он. Однако концертный директор певицы сообщил, что когда она объявила коллективу о беременности, она состояла в отношениях с Шепелевым, и ни у кого сомнений не было.
Комментариев Дмитрия пока нет. Возможно, они появятся после эфира передачи.
Фото: globallookpress