Владимир Фриске рассказал, как умирала его дочь, и как Дмитрий Шепелев тратил украденные у нее деньги.

Сегодня отец Жанны Фриске, Владимир Борисович, стал гостем шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». По его признанию, только ей, подруге Жанны, он может рассказать всю правду о дочери и ситуации в ее семье. Программа получилась крайне эмоциональной: накануне, когда мужчина готовился к шоу, ему стало плохо и пришлось сделать капельницу. Лера и вовсе сидела вся в слезах перед камерами. Владимир делился трогательными и грустными моментами из жизни своих дочерей, но главной темой оказался все тот же вопрос денег, который стоит перед семейством ребром уже многие месяцы. Мужчина обвинил Дмитрия Шепелева в нечистоплотности. «Я могу сказать официально: из этих денег (пропавшие 21 млн. — Прим.ред.) он как минимум 9 миллионов присвоил. А для того, чтобы скрыть, нужно кого-то подставить», — сообщил отец Жанны. Все «пропавшие» чеки на потраченные деньги «Русфонда» — у Дмитрия, уверен Владимир. «Лечение в Лос-Анджелесе, лечение в Майами, лечение в Нью-Йорке, лечение в двух клиниках в Германии, Юрмала, где проходили реабилитацию, два самолета — вы представляете сколько это? Все чеки у него», — сообщил он, уточнив, что сейчас адвокаты пытаются восстановить их, борясь за правду. Жанна доверяла возлюбленному, отдала ему банковские карты, с которых, по словам отца певицы, пропадали деньги. Имея доверенность, он обманывал ее. «Папка, он поставил лестницу за 70 тысяч евро, представляешь?» — говорила отцу дочь. На деле это оказалась конструкция из бетона, дерева и палок. Дмитрий очень хотел оформить брак с матерью своего ребенка: «Жанна приезжает в Москву, и он начинает резко с ней бегать везде, по всем инстанциям. Сразу же Платона в один день перевел от нас, переписал туда в квартиру, ее переписал в квартиру, и сразу же срочно свадьбу. Жанночка деньги дала на кольца, и тут Ольга говорит: "Нет, пока она не выздоровеет, свадьбы не будет". Он все: "Только свадьба, только свадьба". Он же, понимаете, когда еще мы ее водили каждый вечер туда на улицу, она без сознания лежит, а там могла дышать, он начал уже эти темы заводить, когда она еще не умерла. Она не умерла, понимаешь, она еще сто лет будет жить. А он: "На Платона, на Платона". Да что я, себе заберу, в могилу что-ли».