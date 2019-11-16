«Гремит новость, будто бы я женюсь»: Дмитрий Шепелев впервые показал свою возлюбленную
36-летний телеведущий Дмитрий Шепелев один растит сына Платона, которого ему родила Жанна Фриске. Певица ушла из жизни в июне 2015 года, и отец взял на себя все заботы о ребенке, отказываясь от посторонней помощи.
Некоторое время назад в Сети появилась информация, что Дмитрий уже давно состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Влюбленные попали в кадры уличных фотографов, и снимки сразу стали достоянием общественности. Шепелев информацию не комментировал, но и любимую не показывал.
И теперь, когда уже заговорили, что скоро состоится свадьба телеведущего, он решил нарушить молчание, и показал свою любимую. В Instagram он опубликовал совместное с Екатериной фото.
«Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами?
В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми - они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья», — разоткровенничался Дмитрий.
«Огромного счастья вам и вашим детям», «Пусть у вас все будет хорошо! Живите долго, счастливо и дружно, на радость своим детям и друг другу!», «Я рада за вас! Счастья и благополучия», — пожелали подписчики.
Но одновременно на Дмитрия Шепелева обрушилась и волна критики. Ему припомнили все: что он не дает сыну видеться с родителями Жанны, конфликты в семье, «неправильное» отношение к покойной певице и т.д.
Напомним, после смерти Жанны Фриске Дмитрий запретил ее родителям видеться с внуком. Владимир Борисович и Ольга Владимировна тяжело переживали разрыв с Платоном, но отношения наладить до сих пор не удается.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!